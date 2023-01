Législatives du dimanche 08 janvier 202: L’UE, les Usa, le Japon, la Suisse et autres félicitent le Bénin pour  la qualité du scrutin

Vues : 2

Tous saluent l’entrée de l’opposition et d’un grand nombre de femmes au parlement

Vue partielle des Ambassadeurs

Les béninois étaient aux urnes le dimanche 08 dimanche dernier pour élire leurs représentants au parlement pour la 9è législature. Après le vote, les résultats provisoires ont été donnés par la CENA et les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Selon les résultats de ces élections, les partis Union progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc républicain (BR) et Les Démocrates ont pu franchir la barre des 10% leur permettant ainsi d’avoir des députés à l’Assemblée. Contrairement à la 8e législature où seuls les partis de la mouvance ont des députés au parlement, l’opposition fait son entrée avec 28 députés pour cette législature. Dans une déclaration conjointe ce 24 janvier 2023, cinq pays ont exprimé leur joie sur le retour de l’opposition au parlement. Il s’agit de l’Union Européenne (UE), le Canada, les Etats-Unis, le Japon et la Suisse qui s’en félicitent. L’UE et les ambassades de ces quatre pays représentés au Bénin ont félicité le « déroulement paisible, sécurisé et inclusif sur l’ensemble du territoire » des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023. « L’entrée de l’opposition à l’Assemblée nationale et la présence d’un nombre significatif de parlementaires féminines renforcent la démocratie béninoises », indiquent-ils dans la déclaration. Ils se réjouissent également « du choix des voies de recours légales pour le règlement des litiges qui subsisteraient ».

Encadré

Tous reconnaissent la qualité du vote et des résultats !

Si les élections législatives du dimanche 08 janvier dernier n’ont pas pu combler toutes les attentes, elles auraient été les meilleures organisées au Bénin ces cinq dernières années. Qu’il s’agisse des observateurs nationaux, des organisations de la société civile, des missions déployées au Bénin pour la circonstance comme celle de la Cedeao, ou encore des représentations diplomatiques accréditées au Bénin, tous acclament ce scrutin, qui s’est déroulé dans le calme et dans la paix. Ils sont encore plus heureux de voir entrer à nouveau au parlement des acteurs de l’opposition ainsi qu’un nombre non négligeable de femmes députées. La satisfaction générale notée dans leur rang témoigne également de la qualité des résultats issus de ce scrutin, qui sans le dire, ne semble pas contrarier leurs attentes. Même si les ambassadeurs des Usa, du Japon, de la Suisse et de l’Union européenne au nom des états membres affirment se réjouir aussi du choix des voies de recours légales pour le règlement des litiges qui subsisteraient, tout semble déduire dans leur déclaration qu’ils ne rejettent pas en cause d’emblée le verdict des urnes, comme cela pouvait être le cas dans d’autres pays où ils n’hésitent pas souvent à dénoncer des scrutins peu transparents et fiables, étalant sans sourciller des preuves et des faits illustratifs.

Dans tous les cas, il faut déjà se réjouir comme ces diplomates étrangers du bon déroulement du scrutin législatif du dimanche 08 janvier dernier et du verdict sorti des urnes, qui même rejeté par une liste en compétition, ne suscite pas, à ce jour, de nouvelles troubles aux conséquences imprévisibles dans le pays.

Christian Tchanou