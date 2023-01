Soutenance de thèse à l’UTS: Jonas Fassinou décroche son grade de docteur en Économie Appliquée

Vues : 17

Mention très honorable et félicitation des membres du jury. C’est le délibéré de la soutenance de thèse de doctorat de Jonas Fassinou. Elle a eu lieu mercredi 11 janvier 2023 à l’université Thomas Sankara de Ouagadougou au Burkina-Faso devant un jury international composé de six membres. Le jury est président par le professeur Akilou Amadou (président). Il avait à ses côtés les professeurs : Pam Zahonogo ( directeur de thèse), Noël Thiombano( examinateur), et des rapporteurs Akilou Amadou, Ibrahim Mohamed Bello, Salimata Traoré. L’impétrant a travaillé sur le thème : « Déterminants de la conformité fiscale et performance de mobilisation des impôts fonciers au Bénin». Dans cette thèse, l’auteur défend que l’éducation fiscale foncière de proximité, en lien avec le profil des contribuables a un effet très significatif sur la conformité fiscale, et donc par ricochet sur la mobilisation des impôts fonciers au Bénin. Les résultats de l’analyse des données collectées au Bénin auprès de 4575 propriétaires fonciers dans trois (3) communes à savoir : Abomey-Calavi, Cotonou et Parakou, au moyen des outils d’analyse de l’équité et de l’efficacité du système fiscal foncier béninois, confirme le point de vue de l’auteur.

Alban Tchalla