Climat apaisé du scrutin législatif: Moukaram Badarou félicite le peuple et exhorte les partis à prioriser la nation

A la suite de la proclamation des résultats des élections législatives du 08 janvier 2023, la Fondation Conscience Citoyenne, qui en avait appelé à une élection paisible et transparente, se réjouit du bon déroulement du scrutin et des résultats publiés en temps réel. L’information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 18 janvier 2023 et signé de son président Moukaram Badarou.

Moukaram Badarou, président du Conseil d’administration de la fondation

Les béninois étaient aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour élire leurs représentants à l’Assemblée pour le compte de la 9è législature. Six millions sept cent soixante-neuf mille huit cent dix-sept (6.769.817) électeurs ont été conviés à prendre part à ces élections législatives dans sept mille neuf cent quatre-vingt-six (7.986) centres de vote. En effet, sept cent quatorze (714) observateurs nationaux et quarante (40) observateurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) étaient mobilisés sur le terrain et sept (07) partis politiques (UP-R, BR, LD, MPL, UDBN, MOELE-BENIN, FCBE), étaient concernés par cette élection. Pour la Fondation Conscience Citoyenne le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions. « Comme la campagne électorale qui s’est déroulée pendant deux (02) semaines (23 décembre 2022- 06 janvier 2023) sans incident majeur, le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions. Tous les observateurs (nationaux et internationaux) l’ont signifié et les organes en charge de l’organisation des élections l’ont confirmé », peut-on lire dans le communiqué. Tout en félicitant le peuple béninois, les partis politiques, la CENA et le gouvernement pour la bonne tenue de ces élections législatives, la Fondation Conscience Citoyenne regrette tout de même que 62,21% des électeurs sont abstenus aux urnes. Elle invite donc chaque partie en présence à prioriser le Bénin et à travailler pour la correction de cette mauvaise posture citoyenne. « Il y va de l’intérêt de la démocratie béninoise », indique le communiqué. Aussi, la Fondation Conscience Citoyenne félicite l’ensemble des députés élus et les exhorte à travailler absolument dans l’intérêt supérieur du Bénin et celui du peuple béninois dont ils sont les dignes représentants.

Alban Tchalla