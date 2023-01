Résultats des législatives 2023: Les Démocrates introduisent  un recours à la Cour constitutionnelle

Le parti de l’opposition ‘’Les Démocrates’’ vient d’introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle, après avoir rejeté les résultats des élections proclamés par la CENA, et confirmés par la haute juridiction. Selon les informations, ce recours demande à la Cour constitutionnelle d’enjoindre à la Direction Générale des Élections de lui communiquer les résultats compilés au niveau des 546 arrondissements. Il intervient une semaine après la proclamation des résultats définitifs des législatives 2023. Par ailleurs, d’autres recours des candidats susceptibles d’être élus sur les listes du parti LD seraient aussi en cours de finalisation avec ses avocats et seront déposés dans les délais prescrits par la loi. Rappelons que le parti dirigé par Éric Houndété a obtenu 28 sièges à égalité avec le Bloc Républicain, selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, mais les Démocrates continuent d’estimer qu’ils sont arrivés en tête de ce scrutin.

