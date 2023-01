Conseil des ministres : Les 305 enseignants ayant boycotté l’évaluation diagnostique autorisés à reprendre service

Les membres de l’exécutif se sont réunis ce mercredi 18 Janvier 2023 avec la présence effective du président Patrice Talon pour la toute première session ordinaire du conseil des ministres de l’année 2023. A l’occasion de cette reprise, le gouvernement a pris maintes décisions dont la réhabilitation des 305 enseignants sanctionnés pour avoir boycotté l’évaluation diagnostique en 2019 et le reversement dans le corps des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public remplissant les conditions exigées lors de cette évaluation. Ces enseignants dont les contrats avaient été rompus suite à leur refus de composer l’évaluation diagnostique peuvent désormais rejoindre leurs collègues. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la levée des sanctions est intervenue suite à la clémence que les enseignants concernés « n’ont eu le cesse de solliciter à travers les responsables des Centrales et Confédérations syndicales ». Il s’agit de 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire qui avaient été radiés de la Fonction publique. Le gouvernement a également décidé du reversement dans le corps des fonctionnaires, « tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’occasion de cette évaluation »

