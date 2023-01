Accès à l’eau potable dans la commune de Glazoué : Dr Louis Marc Sognon fait don de deux aux habitants d’Aklampa.

Vues : 2

La communauté musulame priant avec le donateur sur le site

Dans un délai d’un mois, les habitants de Lagbo et la communauté musulmane d’Aklampa dans le village Allawénonssa ne vont n’éprouveront plus de peine pour l’accès à l’eau potable. Louis Marc Sognon, Dr en Hydrologie soucieux de ce supplice a répondu favorable au cri de cœur de ces deux communautés de la commune de Glazoué en octroyant sur fonds propres et l’appui de ses partenaires deux forages équipés de pompes à motricité humaine. La cérémonie de remise de site pour la réalisation de ces forages a eu lieu le vendredi 13 Janvier 2023. Accompagné d’une forte délégation composée d’autorités locales et de jeunes, Louis Marc Sognon a laissé entendre au cours de la cérémonie de remise que « l’eau c’est la vie et il faut en donner aux populations qui en ont besoin pour réduire leur difficulté à en avoir ‘accès et aussi préserver leur santé contre certaines maladies ». Après avoir écouté l’expert en hydrologie, une joie qui s’est manifesté chez les habitants de Allawénonssa. Pendant les deux événements de remise de site, les communautés présentes ont exprimé leur reconnaissance envers le Dr qui selon eux agit toujours dans le sens d’un développement durable. La réception des travaux est prévue dans un délai d’un mois afin que les bénéficiaires soient soulagés.