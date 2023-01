Présentation de vœux de l’année 2023: Le bureau de la SoBeSa sacrifie à la tradition

Vues : 7

Les membres du bureau de la SoBeSa au cours de la rencontre

A l’occasion de la nouvelle année qui démarre, le président de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSa), Professeur Roch Houngnihin et les membres de son équipe dirigeante, se sont souhaité les meilleurs vœux de l’année 2023. C’était le moment pour lui de formuler aussi ses souhaits à l’ensemble des membres du bureau directeur, mais surtout de donner des orientations pour les objectifs à atteindre ainsi que la conduite à tenir tout au long de cette année. L’année 2022 a été une année charnière pour la société savante et les membres de l’organisation ont eu l’occasion de travailler d’arrache-pied sur plusieurs dossiers, a précisé le secrétaire général de la SoBeSA, Hé Victor Dangnon. Il a par la suite salué l’esprit d’équipe du bureau directeur avant de présenter, au nom de ses collègues membres du bureau directeur, au président de l’association, ses vœux de bonne santé et de fructueuse année. Après avoir reçu les vœux la part de ses collègues, le Professeur Roch Houngnihin a réitéré les siens et renouvelé son engagement vis-à-vis des attentes. Le président et les membres du bureau directeur de la SoBeSA ont échangé au cours de cette rencontre, des tâches pressantes à accomplir pour qu’à l’heure du bilan, les objectifs fixés au départ, soient atteints. « Je voudrais vous dire mes sincères remerciements et nous exhorter à plus de détermination. Nous travaillons pour le pays », a laissé entendre le Professeur Roch Houngnihin. Son souhait c’est que l’organisation ne disparaisse pas. Il a félicité ses devanciers qui ont prouvé leurs expériences à la tête de la SoBeSa. Les membres du bureau de la SoBeSa se sont fortement engagé pour plus de dynamisme dans la conduite des différentes tâches professionnelles pour cette année.

Alban Tchalla