Renforcement de la coopération sino-béninoise : Échanges fructueux entre Talon et le ministre chinois des affaires étrangères  

Vues : 16

Poignée de main entre le chef de l’Etat Patrice Talon et le ministre chinois des affaires étrangères Qin Gang

De quoi s’agit-il : Le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang a été reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon le vendredi 13 janvier 2023 au palais de la Marina. La visite de travail du nouveau chef de la diplomatie chinoise s’inscrit dans le cadre de sa tournée africaine entamée depuis le lundi 09 janvier dernier. Son arrivée au Bénin s’explique par la volonté des autorités de la Chine de renfoncer les liens entre le Bénin et leur pays. Lesquels liens ont été tissés depuis plus de 50 ans. Accueilli par son homologue béninois Aurélien Agbénonci, Qin Gang a été conduit au cabinet du chef de l’État. Pendant l’audience, le nouveau chef de la diplomatie chinoise a passé au crible tous les projets en cours entre les deux pays. Patrice Talon et son hôte ont apprécié la mise en œuvre des projets en cours afin de prendre des dispositions nécessaires pour amplifier leur impact. C’était l’occasion pour les deux personnalités de mener une réflexion sur de nouveaux horizons pour consolider la coopération sino-béninoise. L’audience a eu lieu en présence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, l’Ambassadeur du Bénin près la République populaire de Chine, Simon Pierre Adoèlandé et le Directeur du Cabinet Militaire du Chef de l’État, le Général Bertin Bada.

Ce qu’en dit le ministre chinois Qin Gang : Au terme de sa rencontre avec le Chef de l’État béninois, Qin Gang a indiqué qu’il a eu de longs et fructueux échanges avec le Président de la République. Le diplomate chinois, après avoir remercié le Chef de l’État béninois pour l’avoir aussitôt reçu à son arrivée, a salué les actions de développement en cours au Bénin sous son leadership. « La Chine entend travailler ensemble avec le Bénin pour concrétiser les projets convenus par les deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des neuf (09) programmes de la coopération Afrique-Chine pour les trois prochaines années, programmes retenus lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA). Ce sont des projets d’infrastructures dans le domaine manufacturier et dans le domaine de la santé. Il y a également des projets de coopération prioritaires sur lesquels nos deux pays doivent travailler pour assurer la mise en œuvre au service du bien-être du peuple béninois », a-t-il laissé entendre. Il s’est s’engagé à intensifier la coopération entre son pays et le Bénin pour la concrétisation parfaite du Programme d’Action du Gouvernement qui porte en lui les germes du développement durable du Bénin. Le ministre chinois des affaires étrangères Qin Gang va également inciter les entreprises chinoises à venir investir au Bénin.

Par ailleurs : Né le 19 mars 1966 à Tianjin, Qin Gang est un diplomate et homme politique chinois. Il officie entre 2005 à 2010 comme Directeur général adjoint du département de l’information et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. De 2014 à 2017, le nouveau chef de la diplomatie chinoise est Directeur général du département du protocole du ministère. Il devient ministre adjoint des Affaires étrangères de Chine en 2017, puis Vice-ministre des Affaires étrangères de Chine en septembre 2018. Avant sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères le 30 décembre 2022, Qin Gang était Ambassadeur de Chine aux États-Unis (2021–2022). Il a entrepris cette tournée africaine pour le renforcement des liens de coopération entre son pays la Chine et le continent africain.

Assise Agossa