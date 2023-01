Budget de l’Etat exercice 2023: Le ministre Wadagni rassure sur les investissements  dans le social

Vues : 17

« L’économie béninoise se porte bien et se solidifie ». C’est du moins ce qu’a révélé le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni s’exprimant sur le budget 2023 de l’Etat. Il a révélé les nouvelles initiatives sociales prévues dans le budget de l’Etat pour la gestion 2023. Ces mesures visent à consolider les acquis du passé et à améliorer le quotidien des Béninois les plus vulnérables. Pour le ministre Romuald Wadagni, l’économie béninoise qui se porte bien et se solidifie, est partagée par le Fonds Monétaire International qui a effectué une visite au Bénin en novembre dans le cadre du Programme Économique et Financier avec le pays. « Le Chef de l’État a voulu mettre l’emphase, dans ce deuxième quinquennat, sur ce qu’il est convenu d’appeler le « hautement social », a souligné l’autorité ministérielle qui ajoute qu’il s’agit de « plus d’investissement dans le social afin que les Béninois ressentent davantage dans leur quotidien les effets des performances macroéconomiques que nous avons réalisées, en particulier nos concitoyens les plus vulnérables ». Au nombre de ces mesures sociales du budget 2023, le ministre a cité l’augmentation du SMIG de 30% pour améliorer le niveau de vie des salariés à revenus plus faibles, ainsi que des augmentations de salaires dans la fonction publique allant de 3% à près de 70%. Il a précisé que les taux d’augmentation les plus élevés seront pour les salaires les plus faibles afin de réduire les inégalités et donner davantage de pouvoir d’achat aux personnes qui en ont le plus besoin. Ces mesures représenteront un effort financier de près de 60 milliards de FCFA sur la masse salariale dès la première année d’application. Le budget 2023 du Bénin met un accent particulier sur les initiatives sociales pour améliorer le quotidien des citoyens les plus vulnérables. Selon le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, cette revalorisation salariale conçue pour réduire les inégalités n’est qu’une des mesures phares du budget pour l’année en cours. Les efforts financiers conséquents débloqués dans le budget de l’Etat pour ces mesures sociales témoignent de la volonté du gouvernement de continuer à améliorer les conditions de vie des citoyens béninois.

Alban Tchalla