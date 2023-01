Législatives de 2023: L’UP le Renouveau tire 6 grandes leçons du scrutin

Vues : 26

Dans une déclaration faite à Cotonou, le 13 janvier 2023, le parti Union Progressiste le Renouveau s’est prononcé sur le scrutin du dimanche 8 janvier 2023 dont les résultats provisoires sont proclamés jeudi dernier par la Cour constitutionnelle. L’Union Progressiste le Renouveau félicite ses militants, les sympathisants et toutes les personnes qui ont contribué à sa participation victorieuse aux élections. De ce fait, les résultats du scrutin permettent, entre autres au parti de tirer quelques grandes leçons dont l’entrée remarquable de 28 femmes au parlement.

Lire la déclaration du parti

DECLARATION DE L’UP LE RENOUVEAU

La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023, après avoir déclaré le scrutin valide.

Fidèle à sa tradition, le peuple béninois vient encore une fois, d’honorer la seule échéance qui, dans une société démocratique, légitime les gouvernants. L’Union progressiste le Renouveau se réjouit de cette détermination du peuple béninois, l’en félicite et salue l’ensemble des acteurs qui ont rendu possible l’organisation du scrutin.

L’Union Progressiste le Renouveau félicite particulièrement ses militants, les sympathisants et toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à sa participation victorieuse aux élections et en ont rehaussé la qualité.

Les résultats du scrutin du 8 janvier 2023 nous permettent, avec clarté et netteté, de tirer quelques leçons.

1) L’Union Progressiste le Renouveau note avec soulagement la soumission de toute la classe politique au cadre légal régissant les élections au Bénin. Les présentes élections, régulières, libres, sincères et transparentes en constituent le résultat le plus éloquent.

2) La participation relative des électeurs, estimée à environ 38%, en dépit de la présence plus importante de candidats et de partis, ne paraît pas liée, comme on l’a jadis considéré, à une absence de certains acteurs dans le jeu électoral. Elle traduit une mutation qui interpelle chaque acteur politique. Il s’impose à nous de procéder à un diagnostic rigoureux de ce phénomène et de rechercher activement des solutions courageuses.

3) En portant massivement leurs suffrages sur les candidats présentés par les partis politiques de la majorité présidentielle pour occuper 81 sur les 109 sièges de députés à l’Assemblée nationale, le peuple approuve une fois encore, l’option politique de reconstruction nationale et de révélation de notre pays, engagée depuis 2016, sur la base de programmes d’action rigoureusement mis en œuvre. Nous avons, au cours de la campagne électorale, éprouvé cette adhésion de notre peuple à la dynamique politique en cours dans notre pays. Mais nous avons aussi enregistré des critiques, des remarques et des suggestions fortes. Les résultats des élections qui encouragent les choix stratégiques et la démarche politique, engagent la majorité présidentielle à répondre avec encore plus d’audace à la demande sociale.

4) En affectant à l’Union progressiste le Renouveau 53 sur les 109 sièges de députés à l’Assemblée nationale, les électeurs la positionnent davantage comme le pôle principal de la majorité présidentielle afin de maintenir le cap des réformes pertinentes nécessaires à l’amélioration durable des conditions et du cadre de vie des béninoises et des béninois.

5) Les électeurs ont choisi aussi, de faire de l’Assemblée Nationale, une arène où se côtoient davantage de sensibilités, de courants et de partis politiques, avec l’espoir que leur présence et leurs contributions enrichiront des débats et les orienteront davantage vers la satisfaction des aspirations fortes des jeunes, des femmes, des paysans, des artisans et de l’ensemble de la population de nos villes et de nos campagnes. L’Union Progressiste le Renouveau et ses élus prendront activement leur part de responsabilité dans la satisfaction des attentes exprimées par les électeurs.

6) L’Union Progressiste le Renouveau salue l’entrée exceptionnelle des 28 femmes à l’Assemblée Nationale, dont 14 siégeront en son sein. Cette évolution rendue effective par la mise en œuvre de la réforme du système partisan, consacrée par la modification du code électoral mérite d’être politiquement renforcée en vue d’une justice sociale ouverte. L’Union Progressiste le Renouveau entend s’y engager encore plus résolument.

A présent que le peuple s’est exprimé et que les institutions de la République en ont rendu compte, l’obligation principale des élus et des partis politiques est de se concentrer sur l’exercice du mandat à eux conféré.

Les élus de l’Union progressiste le Renouveau assumeront le leur, à l’écoute permanente des citoyennes et des citoyens, avec énergie et patriotisme, en s’attachant à l’objectif politique du Parti : « Faire du Bénin, un pays de démocratie, de droits de l’homme, de cohésion sociale, bien gouverné et dont la prospérité économique est équitablement partagée par tous les citoyens en général et les couches vulnérables en particulier ».

Vive l’Union Progressiste !

Vive le Bénin !

Cotonou, le 13 janvier 2023