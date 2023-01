30ème édition de la fête des religions endogènes : Abimbola annonce la création d’un Festival des arts Vodoun

Vues : 7

Le ministre Jean-Michel Abimbola pendant son allocution

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a assisté à la cérémonie officielle de la 30ème édition de la fête des religions endogènes du Bénin, le mardi 10 janvier 2023, à la plage de Ouidah. A cette occasion l’autorité gouvernementale a annoncé la création d’un Festival des arts Vodun afin de faire du Bénin le siège du pèlerinage mondial Vodoun.

Ce que vous devriez savoir : Faire du Bénin le siège international du pèlerinage Vodoun pour faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants. C’est la vision que le gouvernement actuel entend concrétiser aux prochaines éditions de la fête nationale des religions endogènes qui se dérouleront avec le Festival des arts Vodoun. A la plage de Ouidah, la cérémonie était de couleur. Des milliers de touristes venus de plusieurs pays notamment de la France, de l’Israël, des États-Unis, plusieurs groupes de dignitaires et d’adeptes ont présenté différents tableaux artistiques, culturels et cultuels. De la danse du Vodoun Hounvè aux démonstrations culturelles et cultuelles des Zangbetos et Egungun, en passant par les parades des divinités Gambada, Yaoïtcha, Vodun Mami Dan, Sakpata-Djèhossou, Tchampana, Tagban, etc, tout était réuni pour marquer ce 30e rendez-vous national pour célébrer le vodoun.

Ce qu’en disent les autorités : Les efforts consentis par le Gouvernement pour faire de Ouidah le carrefour des religions endogènes ont été salués par le maire de la ville de Ouidah, Christian Houétchénou. Selon lui, la cité historique de Kpassè accueille et réconcilie dans le respect de la multiplicité et de la diversité. Pour le Ministre Abimbola, les études et les faits ont montré à suffisance que le Vodoun promeut l’amour, l’humanisme, la tolérance, le respect de la nature et vise l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. Pour lui, le Vodoun s’est affirmé comme une source multidimensionnelle de l’altérité africaine. Il poursuit que c’est donc conscient de cette richesse inépuisable, que le Président Patrice Talon a décidé d’intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d’en faire le deuxième pilier d’enrichissement de l’économie et de création d’emplois. « Au nombre des nombreux projets et programmes structurants et ambitieux pensés pour porter la « Destination Bénin », figurent la Route des couvents et le musée international Vodoun », a souligné le Ministre Babalola Jean-Michel Abimbola. A l’en croire, ces projets sont dans une phase de développement avancée pour qu’à l’horizon 2024-2025, le Bénin ouvre grandement ses portes pour permettre à ses visiteurs de découvrir d’autres facettes de ces religions endogènes.

Des danses culturelles à Ouidah lors des manifestations

Entre les lignes : Pour renforcer l’attractivité touristique le Ministre de la culture, a fait savoir que l’Exécutif béninois ambitionne de créer le Festival des arts Vodoun, un rendez-vous qui convoquera toutes les expressions créatives autour de ce marqueur identitaire. « Si le Vodoun reste un sujet de fascination et d’interrogations pour des millions de curieux à travers le monde, il suscite chez les chercheurs les travaux scientifiques, chez les cinéastes des films de toutes sortes, chez les plasticiens un art reconnaissable et chez les musiciens, des rythmes et mélodies identifiables entre mille autres. C’est pour cela que nous pensons accompagner désormais la célébration du 10 janvier du festival des arts vodoun. Notre pays veut ainsi assumer pleinement sa vocation de lieu de pèlerinage du vodoun, pour y faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants », a-t-il martelé.

Par ailleurs : Il faut noter qu’au terme des manifestations, les participants ont eu droit à une visite guidée du Couvent Sakpata construit à Zoungbodji dans le cadre du projet Route des couvents mis en œuvre par l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme.

Assise Agossa