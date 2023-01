Cour royale d’Agonlin : Sa majesté Dada Agonlinhossou Yêto Kandji intronise le prince Sèbio Fisch Henry

Vues : 6

Photo de famille entre le roi et le prince avec sa famille

Le roi de la région d’Agonlin, sa majesté Dada Agonlinhossou Yêto Kandji a procédé à l’intronisation du photographe international Harry Fisch, comme nouveau prince du royaume d’Agonlin et ministre à la cour royale. La cérémonie s’est déroulée le vendredi 06 au palais royal en présence d’un parterre d’autorités, têtes couronnées et notables de la région.

C’est sur le nom fort, Sèbio Fisch Henry, qu’il a été couronné et admis dans le cercle des fidèles de Sa majesté Agonlinhossou Yeto Kandji, Organisateur en chef du Haut Conseil des Rois du Bénin. Ayant accédé à la prestigieuse place de Prince de la cour royal d’Agonlin, le Madrilène Harry Fisch est également fait conseiller spécial du souverain de la région.

Le prince Sèbio Harry Fisch a une présence importante dans le domaine international de la photographie, lorsqu’il s’agit de documenter photographiquement les éléments culturels les plus importants et ce dans plus de 50 pays. Tout au long de sa carrière, il a remporté de nombreux prix et des récompenses internationales. Grand amoureux de la culture et des coutumes Béninoises, il n’a pas cessé de travailler sur la tradition, notamment dans le monde de la religion Vodoun. C’est son grand dévouement à la diffusion de la culture béninoise par la photographie et ses efforts actuels et futurs pour transmettre les valeurs des royaumes africains qui lui ont valu cette reconnaissance royale.

La cérémonie a été enjolivée par des chants et danses aux rythmes des sonorités traditionnelles de la région par les amazones et les invités, tous vêtus de tenue traditionnelle. Un diner de gala au palais royal d’Agonlin a ainsi clôturé l’intronisation du prince Sèbio Fisch Henry.

A préciser que pendant la cérémonie, le roi d’Agonlin a fait une offrande à tous les anciens rois et aux divinités afin qu’ils puissent lui donner l’énergie dont il a besoin pour poursuivre l’œuvre des ancêtres.

