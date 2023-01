Sensibilisation sur le Sport, la Santé et le Fair-play: La Fédération béninoise de volleyball tient une première expérience

Vues : 35

La Fédération béninoise de volleyball

Ce que vous devriez savoir : Initiée par la Fédération béninoise de volleyball, la journée de sensibilisation sur le Sport, la Santé et le Fair-play, s’est tenue au Hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Ainsi, le Mardi 10 Janvier, les représentants des fédérations, des athlètes, des coachs, bref, des acteurs sportifs ont été renseignés sur les valeurs que prône l’olympisme, les dispositions pour prévenir les blessures, pour faire atteindre aux athlètes de grandes performances sans oublier comment secourir les victimes sur les stades. A ce rendez-vous, Fernando Hessou, secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) a indiqué lors de la présentation qui a pour thème ” Les Valeurs de l’Olympisme et Lutte contre le Dopage”, les substances interdites. A cet effet, il a invité les athlètes qui sont les premiers concernés par la lutte antidopage à se contrôler et contrôler tous les produits qu’ils ingurgitent pour leur traitement. Cela va leur permettre d’éviter de tomber dans le panneau qui peut leur valoir 4ans de suspension de la pratique sportive. A sa suite, les Dr Wilfrid Agbodjogbé et Nawal Tigri ont évoqué les “Risques de blessures au Sport” et également comment prévenir les blessures et leur traitement. «Les entraîneurs doivent connaître chacun de leur athlètes. Ils doivent tenant compte de leur catégorie et sexe savoir comment doser les charges», ont-ils conseillé avant de conseiller aux athlètes qu’ils doivent s’hydrater et puis beaucoup se reposer. «Aux athlètes il importe de dire que le repos, l’hydratation, le contrôle de leur alimentation contribuent énormément à l’élimination des risques de blessures», a déclaré le Dr Wilfrid Agbodjogbé. Sur le travail invisible et le travail mental, le duo Aurèle LOUIS et Éric LOUIS n’ont pas manqué d’apporter des précisions. Il s’agit selon eux de travailler avec l’athlète depuis son jeune âge afin qu’il ne lui soit inculqué que les valeurs pouvant lui permettre de performer même dans les conditions difficiles. Pour finir, les participants ont été initiés aux Premiers Secours par des agents de la Croix Rouge du Bénin. A souligner qu’à cette initiative, très peu d’acteurs sportifs principalement les athlètes ont répondu présent à l’invitation de la béninoise de volleyball. Un travail pour amener les uns et les autres à commencer par tailler d’importance à ces genres de rendez-vous doit se faire s’avère nécessaire. Cela permettra aux sportifs de mieux s’aguerrir pour les échéances à venir.

Par ailleurs : Cette séance de sensibilisation a été organisée sous l’égide de Débora Louis Chargé de Mission du président de la Fédération béninoise de volleyball.

Anselme Houénoukpo