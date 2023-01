5ème circonscription électorale : Ouidah adhère à l’offre de législature de Moele-Bénin

Vues : 11

Les candidats de Moele-Bénin dans la 5ème circonscription électorale ont échangé le mardi 04 décembre 2023, avec les sages, notables, têtes couronnées et dignitaires de la commune de Ouidah. A l’occasion, le président Jacques Ayadji a exposé à l’assistance les grandes lignes de l’offre de législature du parti.

Les leaders de la vague bleue de Moele-Bénin poursuivent le combat du terrain. Une forte délégation des membres de cette formation politique ayant à sa tête Jacques Ayadji, s’est déployée à Ouidah pour ratisser large au soir du scrutin législatif prochain. Ce périple de mobilisation des électeurs a permis à Jacques Ayadji et sa suite de constater l’assurance de ses militants de la localité. Très grande mobilisation suivie d’un accueil chaleureux à l’arrivée de cette délégation du président du parti Moele-Bénin. Pour souhaiter la bienvenue à la délégation, la population a fait une démonstration de force aux sons des tams-tams pour montrer l’intérêt et combien ils sont déterminés à faire gagner mes candidats positionnés par le président Jacques Ayadji. Tombés sous le charme des belles propositions du parti pour un Bénin inclusif, les sages et les dépositaires de la tradition de Ouidah et ses environs se sont engagés à œuvrer pour une victoire écrasante de Moele-Bénin au soir du 8 janvier prochain dans la 5ème circonscription électorale. Dans un langage direct et sans fioritures, le président Jacques Ayadji, accompagné des candidats du parti, s’est évertué à présenter aux illustres gardiens de la tradition et têtes couronnées les points saillants de l’offre de législature de Moele-Bénin. La pertinence des propositions que se proposent de défendre les candidats du parti une fois élus à l’assemblée nationale les a définitivement convaincus d’apporter leur soutien total à la liste de la vague bleue. Aux dires de Jacques Ayadji, ces candidats sont pauvres, mais attachés aux nobles idéaux du parti. Le président Moele-Bénin s’est engagé à faire respecter la parole tenue par ses candidats. Ses propos ont été renchéris par le candidat Simplice Béhanzin alias Pipi Wobaho. « Nous ne sommes pas en train de faire campagne. C’est la vérité que nous disons », a-t-il dit. La réalisation de l’offre politique de Moele-Bénin ne dépendra que des députés de Moele-Bénin. Parce que lorsqu’il faut qu’une loi passe au parlement, il faut qu’il y ait une majorité autour. Mais ce qui leur incombe directement outre les lois courageuses qu’ils vont proposer pour le bonheur des couches défavorisées, c’est l’engagement des députés du parti à retourner le revenu de 20% du salaire à la caisse de Moele-Bénin pour servir les femmes et les jeunes qui sont dans le besoin. « Nous allons tenir cette promesse », a rassuré Jacques Ayadji.

La coordonnatrice de la 5eme, Joëlle Vodounnonhlin a remercié le président Jacques Ayadi et exposé quelques doléances des habitants à la délégation. « Notre parti souhaite contribuer à l’enracinement de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance dans une démarche inclusive », a-t-elle annoncé. Selon elle, voter Moele-Bénin revient ainsi à donner la chance à toutes les catégories socioprofessionnelles de siéger au parlement. La représentante des femmes a, quant à elle, demandé à ses parents d’accorder leur suffrage à Moele-Bénin. Le logo du parti sur le spécimen a été présenté suivi des consignes de vote à l’assistance. Au terme de communion avec les populations en langue nationale, Jacques Ayadi s’est dit satisfait des assurances de ces dernières. « Il n’y a pas de doute que la vague bleue remporte la victoire », a-t-il laissé entendre. Pour finir, le responsable de Moele a déclaré : « Nous avons mis nos enfants sur la liste. Ceux qui n’ont pas d’argent. Ceux qui n’ont rien, nous les avons mis sur la liste. Nous vous demandons de nous soutenir pour voir comment nous allons faire. Moele-Bénin a été retenu par Dieu lui-même et les mânes de nos ancêtres ». Il faut rappeler que les candidats de Moele Bénin dans cette circonscription sont : Adjadjinou Mesan Mesmin, Koto Koffi Jean, Sodjikin Mathieu, Adanzounon Armand Pascal, Honou Yaovi Gérard, Noukpo Agbazagnon Lucien, Apovo Segnon Christophe, Cheka Comlan Emmanuel, DA Cruz Valérie et Ahogan Ayaba Blandine avec des candidatures exclusivement réservées aux femmes dont Vodounonhlin Henriette Joëlle et Bonfin Catherine Bintou Adjouavi Dovi Fatimata.

Alban Tchalla