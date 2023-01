Campagne électorale dans la 9e CE: Jacques Ayadji et sa suite portés en triomphe par les électeurs de Dassa-Zoumé

Vues : 3

Ayadji et sa suite face aux populations de Dassa-zoumè

Les leaders de la vague bleue se sont rendus dans la matinée de ce vendredi 06 janvier 2023 dans la 9e circonscription électorale pour échanger avec les populations afin de ratisser large au soir des législatives prochaines. Avec un cortège bien garni, le premier titulaire sur la liste de Moele-Benin à Dassa-Zoumè Jacques Ayadji et son suppléant ont parcouru certains arrondissements de la ville pour exposer aux populations les grandes lignes de l’offre de législature du parti. Àpres une longue caravane dans l’arrondissement de soclogbo, Jacques Ayadji et ses lieutenants ont poursuivi leur marathon dans les contrées à la recherche du dernier électeur. Au villa Agbondjedo, dans l’arrondissement de soclogbo, commune de Dassa zoumé, Ayadji a été porté en triomphe par les parents de son suppléant qui l’ont fortement remercié pour ses soutiens constant et pour avoir positionné leur fils Noël Gangbè. Ce périple de mobilisation des électeurs a permis à Jacques Ayadji et sa suite de constater l’assurance de ses militants dans la 9e circonscription électorale .

Jacques Ayadji et sa suite ont pour l’occasion présenté aux populations les points saillants du combat que compte mener le parti. Insistant sur l’inclusion et le souci de solidarité avec les populations, les leaders de la vague bleue ont réussi à séduire les populations de chaque arrondissement. Ces derniers ont ainsi promis mettre leur cachet sur le logo de Moele-Benin le 08 janvier prochain pour une victoire écrasante du parti au soir du scrutin. Au nombre des candidats Moele-Benin dans la 9eme CE, on peut citer : AYADJI Omonladé Hodonou Sourou Jacques, VISSO Codjo Boniface, IDOHOU Ayeniogbon Marius, OGA Abadjayé Emma Pauline.