Tournée de ratissage dans la 9ème CE : Jacques Ayadji galvanise les électeurs de Pira et Bantè

Vues : 3

Ayadji sensibilise les populations de la commune de Bantè

Les leaders de la vague bleue effectuent une tournée de ratissage dans différentes communes du Bénin dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Après, la 10ème, 6ème et 19ème circonscription, Jacques Ayadji et ses lieutenants se sont rendus dans la 9ème circonscription électorale pour échanger avec les militants de Pira et de Bantè afin de les convaincre sur la pertinence de l’offre de législature du parti et d’obtenir en retour leur adhésion.

A Pira, Jacques Ayadji a exhorté les électeurs à voter pour leur fils Marius Idohou afin que l’arrondissement de Pira puisse être aussi représenté dans la 9ème législature. Selon lui, Moele-Bénin s’engage pour efficacement contribuer au mieux-être des concitoyens et leur garantir en tout temps, la démocratie, la bonne gouvernance, la sécurité, la justice et la solidarité nationale.

L’exercice a été le même à Bantè, où Ayadji a présenté le programme de législature du parti. Il a cependant insisté sur la création d’un fonds d’appui aux femmes et aux jeunes pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Ce fonds sera alimenté par le cinquième (20%) des émoluments des députés que le peuple béninois acceptera bien d’octroyer au parti de la vague bleue. Une offre qui prouve le souci de solidarité et de prospérité partagées qui meuvent le jeune parti politique et sa différence d’avec les autres. Selon Jacques Ayadji, l’offre de législature du parti vise à redéfinir avec chaque Béninoise et chaque Béninois, un cap consensuel et dans la vérité, travailler inlassablement à faire prospérer la Patrie, à travers des propositions très concrètes. Il poursuit en soulignant que « Moele-Bénin s’engage pour que la voix de nos concitoyens trouve désormais et constamment dans la vérité, un écho juste et approprié au niveau de la représentation nationale ».

Rappelons que la 9è circonscription électorale est constituée des communes de Bantè, Dassa et Savalou. Au nombre des candidats Moele-Bénin ici, on peut citer AYADJI Omonladé Hodonou Sourou Jacques, VISSO Codjo Boniface, IDOHOU Ayeniogbon Mariue, etc.

Assise Agossa