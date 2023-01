Victoire du Bloc Républicain dans la 8è CE:  Samou Adambi rassuré par les électeurs à Parakou

Vues : 2

Le ministre Samou Seïdou Adambi

Le ministre de l’Eau et des mines, Samou Seïdou Adambi et ses soutiens ont pris d’assaut le 3è arrondissement de Parakou le lundi 2 janvier 2023 pour ratisser large en faveur de leur parti aux prochaines législatives de janvier 2023. Les différents arrêts marqués dans plusieurs quartiers par la délégation du ministre candidat et titulaire sur la liste BR, a permis de noter une assurance auprès des électeurs de Parakou. A chaque arrêt, le ministre Samou Seïdou Adambi n’est pas allé par quatre chemins pour expliquer qu’il faut choisir le Cheval blanc gagnant le 8 janvier 2023. Dans une communication interactive et essentiellement en langue Batonou, le ministre Adambi, le maire de Parakou et le Chef du 3è arrondissement ont expliqué aux populations la nécessité de choisir un parti qui pourra remonter au plus haut leur problème quotidien pour des issues favorables. Au passage, il a été montré aux populations le logo du BR sur le spécimen. A chaque étape, les populations n’ont pas manqué de formuler des doléances à l’endroit des autorités avant de promette une victoire écrasante du BR au soir du 08 janvier 2023. Des promesses qui rassurent le ministre et sa suite.

Alban Tchalla