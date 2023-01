Tournée de ratissage à Copargo : Le duo Assan Séibou et Bédou Saré se rassure de l’opération 3/3 BR

Vues : 2

Le SGN Abdoulayé Bio Tchané et les honorables Assan Séibou et Bédou Sare

Dans le cadre des élections législatives de janvier 2023, les candidats du Bloc Républicain de la 14ème circonscription électorale, l’honorable Assan Séibou et Bédou Saré ont effectué une tournée de ratissage dans les arrondissements de la commune de Copargo. Cette tournée vise à échanger avec les militants de Copargo à travers ses différents arrondissements pour l’opération 3/3 BR le 8 janvier prochain.

Le Duo a pris par les villages des différents arrondissements de Copargo à savoir Tchandehou, Kankoulga, Yaoura, Kpassabega, Anandana, Dakpelha, Nimourou, Karhum-Yaourou, Telkpari, Kana, Karhum-Dora, Karhum-Maléro, Koubènèbènè, Pargoutè, Kouyokoubiyou, Wadjéroun, Koubokouborè, Koutchanti, Pabégou, Koubènèbènè et N’dam.

A chaque étape de leur tournée, les populations ont dit leur détermination à suivre le Bloc Républicain. Elles ont promis un vote franc et sincère au duo Assan Séibou et Bédou Saré au soir du 8 janvier prochain. Ayant à cœur le développement de Copargo, les femmes, les sages et les jeunes ainsi que les leaders d’opinion se sont unis autour de leurs cadres pour les candidats Assan Séibou et Bédou Saré, pour la réussite de l’opération 3/3 BR au soir du 8 janvier.

Le candidat Bédou Saré et son mentor Assan Séibou suppléant du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané ont félicité les populations pour leur choix massif à voter pour le BR le 8 janvier prochain. Au cours de cette tournée de ratissage, le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané a également apporté sa touche particulière aux responsables des coordinations de campagne de la commune de Copargo pour la victoire du parti dans la 14ème circonscription électorale. Après les échanges avec les responsables des coordinations de campagne du Bloc Républicain de l’arrondissement d’Anandana, le SGN Abdoulaye Bio Tchané a été reçu en triomphe à Singré.

Assise Agossa