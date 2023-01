Législatives 2023 : Liesse populaire autour de Yayi à Savè, Tchaourou et Parakou

Vues : 8

L’ancien chef de l’Etat et Président d’honneur du parti ‘’Les Démocrates’’, Boni Yayi, a démarré en début de semaine une tournée dans certaines villes du Bénin notamment Kétou, Savè, Parakou, Tchaourou et Nikki. C’est une liesse populaire qui a accompagné Boni Yayi pendant ses descentes. L’ancien locataire de la Marina a reçu à chaque étape de sa tournée les bénédictions des rois et têtes couronnées. Cette brusque entrée en jeu de l’ancien Chef d’État sème déjà la panique dans le rang des adversaires. Déjà, Parakou et Tchaourou étaient des villes fidèles à l’ancien Président de la République sous la bannière des Fcbe. Mais avec son entrée en jeu, les anciens militants ont retrouvé leur repère et resteront probablement derrière le parti Les Démocrates lors de ces législatives. Avec cette tournée, Boni Yayi travaille à donner une assise consistante à ce parti qui se positionne comme le parti le plus important de l’opposition face à la mouvance présidentielle.

Avant de donner son mot d’ordre aux militants dans la commune de Savè, Boni Yayi a intensément prié pour la paix et exhorté le peuple béninois à être artisan de paix et de cohésion nationale. « Je vous en supplie chères populations, je voudrais vous exhorter à l’Union et à la paix. Plus jamais d’affrontements meurtriers, plus jamais des actes de vandalisme. J’aime de tout cœur le Bénin, je l’adore et j’aime le peuple béninois. Mes adversaires, je les aime aussi et je prie pour eux. J’accorde à mes persécuteurs mon sincère pardon. La pluralité des partis politiques ne devrait pas nous conduire à des divisions, ni à la haine et à la méchanceté. Que les institutions en charge des élections fassent convenablement leur travail dans la transparence totale. Allez voter dans la paix et aimez-vous les uns les autres » a-t-il laissé entendre. Il a ajouté que par rapport au scrutin du 8 Janvier 2023, il est démocrate et qu’il votera pour le parti Les Démocrates.

Assise Agossa