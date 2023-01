Vues : 2

Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) ratisse large dans plusieurs circonscriptions électorales en terme de mobilisation des militants pour le scrutin du dimanche 08 janvier prochain. A deux jours de la fin de la campagne électorale, le quadrillage se renforce plus que jamais, comme les cas de la 13ème et la 14ème circonscription électorale. Ce mercredi 04 janvier, à l’étape de Pénéla dans la commune de Bassila, ce fut l’apothéose. Le président d’honneur du parti Alassane Soumanou Djemba, candidat et premier titulaire de la liste FCBE dans la 13ème CE (Djougou) est venu en renfort avec son suppléant Farouk Soumanou aux candidats de la 14ème CE. L’ambiance était indescriptible avec un monde impressionnant de militants locaux scandant «FCBE Victoire, victoire et victoire ». Ça chantait et ça dansait partout, signe d’une victoire assurée des candidats FCBE de la 14ème CE constituée des communes Bassila, Copargo et Ouaké. Ils ont noms, entre autres, Alassane Latifou, 1er titulaire, Moussa Soumaila, 2ème titulaire. Au poste de candidature exclusivement féminine, on a comme titulaire, Soumanou Zoulfaou. Le président d’honneur FCBE Alassane Djemba , ex ministre d’Etat sous Boni Yayi, et son suppléant Farouk Soumanou, après avoir bouclé tout Djougou, étendent ainsi leurs tentacules dans les circonscriptions proches pour consolider les chances de succès aux autres candidats FCBE de l’Atacora-Donga.

Christian Tchanou