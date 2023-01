Hommage du président Soglo à feu Adamou Ndiaye: « Avec son départ, nos rangs s’éclaircissent »

Vues : 39









Voici le message du président Soglo

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République

Cotonou

Hommage du Président SOGLO à feu Adamou Ndiaye

Cotonou, le 04 janvier 2023

Je me dois en ce début d’année 2023, de rendre un hommage mérité, à l’un des membres de notre équipe de rêve, née de la Conférence Nationale Souveraine de février 1990 : le ministre Mama Adamou Ndiaye.

Son parcours universitaire de doyen de la faculté d’agronomie l’avait imposé dans le secteur du développement rural.

Mais, toutes les fées s’étaient alors penchées sur le berceau de ce secteur, socle de l’économie africaine.

Le Président Jimmy Carter, prix Nobel de la paix, Roïchi Sassakawa, le milliardaire japonais, Norman Borlaug, le plus grand généticien de l’histoire,

qui nous a orienté vers le maïs, le manioc et le coton dans les campagnes africaines. Le corollaire, c’est la fête des paysans. La sélection tous les ans des meilleurs agriculteurs de chaque département, convoyés tous vers Cotonou, de leur baptême de l’air, de leur survol de la mer, avant qu’ils ne reçoivent un prix mérité au palais de la république et qu’ils ne soient décorés.

Voilà ce qui se passait dans le secteur du ministre Mama Adamou Ndiaye.

Avec son départ, nos rangs s’éclaircissent hélas ! Mais c’est la loi de la vie.

Le ministre Mama Adamou Ndiaye est parti rejoindre ses collègues : Fatiou Adékountè, Robert Tagnon, Grace d’Almeida, Idelphonse Lemon, Florentin Mitobaba, Désiré Vieyra, Paul Dossou, Véronique Lawson, Véronique Ahoyo, Florentin Fèliho, Guy A. Adjadohoun, Richard Adjaho, Lazare Kpatoukpa, Yves Yèhouessi, Georges Guédou et Aurelien Houessou.

Que Dieu et nos Ancêtres l’accueillent dans leurs royaumes.

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA

Alban Tchalla