Scrutin du 08 janvier : Accueil triomphal à Louis Vlavonou et sa délégation dans la 21è CE

Vlavonou devant les populations de Lagbè

Le candidat tête de liste de l’UP le Renouveau dans la 21ème circonscription électorale, Louis Gbèhounou Vlavonou et sa délégation ont poursuivi leur tournée de campagne de ce mercredi 04 janvier 2023 par l’arrondissement de Lagbè.

Trois rencontres ont marqué cette étape de la tournée. La délégation conduite par le candidat Louis Gbèhounou Vlavonou s’est respectivement rendue à la place publique de Sokou (pour les deux Sokou); au terrain de Sobè pour le compte des deux Sobè et les deux Houmbo et enfin au Ceg Zian pour le compte de Zian, Lagbè, Okedjere et Kouye. À chaque étape, la mobilisation est grande compte tenu de l’importance du sujet à débattre. Après le mot de bienvenue du chef d’arrondissement de Lagbè Medenou Danton, le porte-parole de Sokou, Alfred Hounton a informé des besoins des populations et les a invitées à voter massivement dimanche prochain pour l’Union Progressiste, le Renouveau. Selon lui, l’Union progressiste, le Renouveau, c’est la voix du salut et celle de la reconnaissance envers le président Patrice Talon et le candidat Louis Gbèhounou Vlavonou. Et c’est pour cette raison que tout est mis en branle pour arracher les 4 sièges sur 4.

À Sobè, la première adjointe au maire d’Ifangni Maroufath Falola a abondé dans le même sens en insistant sur l’enjeu des élections du dimanche 08 janvier prochain. « …Sortons massivement dimanche prochain pour le développement de Lagbè qu’incarne l’Union Progressiste, le Renouveau », a-t-elle lancé aux populations afin qu’elles évitent dimanche prochain les bulletins nuls. À cet effet, un test a été fait avec succès sur le bulletin unique. À Zian, la mobilisation et l’engagement des populations n’ont pas faibli. Mieux, elles ont promis faire 90% au profit de l’Union progressiste, le Renouveau.

Prenant la parole à chaque rencontre, le candidat Louis Gbèhounou Vlavonou a remercié les populations pour leur mobilisation qui annonce une grande victoire. Dans son adresse, il a exposé les raisons pour lesquelles il faut voter l’UP, le Renouveau. En premier, c’est le parti politique qui est plus proche du président de la République Patrice Talon. Car la vice-présidente Mariam Chabi Talata et la deuxième personnalité de l’État Louis Gbèhounou Vlavonou sont de l’Union progressiste, le Renouveau. De plus, c’est le plus grand parti qui tend à un parti hégémonique. Secundo, Ifangni et le Plateau ont tout à gagner en votant UP, le Renouveau parce que depuis 2019, la deuxième personnalité de l’État est originaire d’Ifangni.

Fidèle Kènou