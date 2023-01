Déclaration de Jacques Ayadji chez le roi de So-Âva : « A Moèle Bénin, nous sommes un soutien franc et loyal de Talon »

Vues : 75

Jacques Ayadji assis à coté du roi de So-Âva Sa Majesté Bah Holou Zola, Toyigbè-Houénafa Dèfodji

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji et sa délégation ont, après un metting politique sur terre ferme, fait le parcours de la cité lacustre pour se retourner au palais royal de So-Âva dans la soirée du 31 décembre. Au terme de leur meeting de campagne électorale, la délégation du parti Moèle Bénin a embarqué dans les pirogues pour le palais royal où sa Majesté Bah Holou Zola, Toyigbè-Houénafa Dèfodji les a reçu. Interpellé sur la position politique actuelle du parti Moèle Bénin, Jacques Ayadji a clarifié la position de son parti suite aux interrogations du souverain et de toute sa cour royale. Voici l’intégralité de ce qu’il a dit pour contredire les intoxications.

Il y a sept partis qui sont en compétition. Et si vous suivez la cartographie nationale de ces partis-là, il est dit qu’il y a quatre partis de la mouvance et trois de l’opposition. Moele-Bénin fait partie de la mouvance et ce qui l’exprime, c’est que je suis un proche collaborateur du Chef de l’Etat. Je suis le Directeur général des infrastructures. Au parti Moèle Bénin, nous sommes un soutien franc et loyal de notre président, Patrice Talon. C’est pourquoi le président de la République a, l’occasion de la présidentielle en 2021, magnifié le parti et a dit qu’il travaillera pour que le parti soit représenté dans tout le Bénin. Donc la réponse concernant la position politique de Moèle Bénin est sans équivoque. Un Chef d’Etat ne nomme pas à la tête des infrastructures d’un pays, quelqu’un qui est de l’opposition. Donc Moele-Bénin n’est pas un parti de l’opposition. Et si vous vous rappelez de l’élection présidentielle, le duo Talon-Talon est allé aux élections sous la bannière de cinq partis politiques. Et au nombre de ces cinq partis politiques, il y a le parti Moele-Bénin. C’est à ce parti que le président candidat, Patrice Talon avait donné la responsabilité de désigner ses représentants dans les 546 arrondissements du Bénin. On ne désigne pas un parti pour se représenter dans le pays si ce parti n’est pas de la majorité présidentielle.

Déclaration du Roi de So-Âva

Maintenant, que je suis mieux informé du positionnement politique du parti Moèle Bénin, je suis très content de votre position. Puisqu’en tant que Majestés, avons décidé de faire contre tous ceux qui ont décidé de mettre le patron dans le roue du président de la République. Nous avons aussi appris qu’il y a un certain partis qui se disent de la mouvance et après être arrivé à l’hémicycle, ils vont rester contre le président. C’est pourquoi nous posons cette question pour savoir votre position politique actuelle. Si jamais, quelqu’un trahit la nation, il nous verra. Je ne serai du tout d’accord avec vous et les malédictions vont vous suivre. Parce qu’il y a beaucoup de régime qui sont déjà de passage. Nous avons les yeux ouverts pour voir ce qu’il fait. S’il fait mal, je vais le dire. Je n’aurai jamais peur de lui. Il y a des rois courageux qui sont au Bénin. Si ce que Talon fait n’est pas droit, je vais le dire en public. Si vous êtes du bord du président Talon, vous avez mon soutien. Ça, je vous réaffirme ça. Nous avons notre propre fils qui est de côté opposé. Nous lui avons bien dit qu’il n’a pas notre bénédiction.