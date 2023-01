Déclaration de Sa Majesté Bah Holou Zola, Toyigbè-Houénafa Dèfodji, Roi de So-Âva : Je suis très content, vous êtes du bord du président Talon, vous avez mon soutien

Maintenant, que je suis mieux informé du positionnement politique du parti Moèle Bénin, je suis très content de votre position. Puisqu’en tant que Majestés, avons décidé de faire contre tous ceux qui ont décidé de mettre le patron dans le roue du président de la République. Nous avons aussi appris qu’il y a un certain partis qui se disent de la mouvance et après être arrivé à l’hémicycle, ils vont rester contre le mal ça président. C’est pourquoi nous posons cette question pour savoir votre position politique actuelle. Si jamais, quelqu’un trahit la nation, il nous verra. Je ne serai du tout d’accord avec vous et les malédictions vont vous suivre. Parce qu’il y a beaucoup de régime qui sont déjà de passage. Nous avons les yeux ouverts pour voir ce qu’il fait. S’il fait mal, je vais le dire. Je n’aurai jamais peur de lui.

Sa Majesté Bah Holou Zola, Toyigbè-Houénafa Dèfodji, Roi de So-Âva donne sa caution au parti Moèle Bénin de Jacques Ayadji pour les législatives du 8 janvier prochain. En recevant à son palais la délégation de ce parti, sa Majesté s’est réjoui de l’appartenance de Moèle Bénin à la mouvance présidentielle de Patrice Talon. Et pour cette raison, le roi donne sa bénédiction à Jacques Ayadji et son parti, mais appelle à voter pour son parti Moèle Bénin. Voici la déclaration du roi de So-Ava.

