20ème circonscription électorale : Les candidats de Moele-Bénin au contact des populations

Le parti Moele-Bénin continue d’absorber les populations dans le cadre des législatives de 2023. Ce jeudi 29 décembre 2022, c’est une ruée humaine qui a accompagné les candidats de Moele-Bénin de la 20ème circonscription électorale. D’Avrankou à Bonou, en passant par Missérété, Dangbo et Adjohoun, les populations se sont empressées de répondre à l’appel de Joseph Ahissou et ses colistiers de la vague bleue.

