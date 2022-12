Rencontre avec les populations de la 11ème CE: Le président Ayadji donne des consignes fermes et précise

Vues : 4

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

Les candidats Moele-Bénin de la 11ème circonscription électorale sont allés au contact des électeurs le mercredi 28 décembre 2022. C’était en présence du président du parti, Jacques Ayadji. A Azovè, l’offre politique de législature qui prend en compte la création d’un fonds de solidarité par circonscription électorale, a été présentée aux populations. Ce fonds sera constitué du cinquième des revenus de chaque député et servira à soutenir les activités génératrices des jeunes, des femmes. « Voter Moele-Bénin, c’est s‘assurer qu’un fonds de solidarité sera disponible pour les populations de chaque circonscription électorale au travers des candidats élus par elles. Soit 5% du salaire de chaque député Moele représenté à l’Assemblée nationale. Cette promesse n’est pas un mirage car chaque candidat a signé un acte notarial l’engageant légalement », ont-ils expliqué aux électeurs. En effet, le parti va aux élections sous le signe de la fierté nationale par l’inclusion. Raison pour laquelle, Jacques Ayadji a donné des consignes de vote sur le bulletin unique. « Je suis venu vous demander de suivre le parti de la vérité. Moele-Bénin, c’est le parti des oubliés de la République. Et les oubliés de la République sont les plus nombreux. Notre liste est composée de jeunes, de femmes et de personnes en situation de handicap », a-t-il affirmé.

Alban Tchalla