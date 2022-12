Campagne électorale à Savalou: L’engagement total des conducteurs de taxi-moto à Moele-Bénin

Vues : 17

Plus que jamais déterminés à remporter ces élections législatives du 8 janvier prochain, les militants Moele-Bénin de la 9è Circonscription précisément ceux de la commune de Savalou, ne se sont pas passés par deux chemins pour mobiliser l’électorat de la ville à la rencontre de leur leader charismatique, Jacques Ayadji. Sa descente le mardi 27 décembre dans la ville, a été d’une très grande joie pour les groupements des conducteurs de Taxi-moto, qui ont longuement attendu son arrivée. Fortement mobilisés sous la supervision de Eric Gbèmavo, rien n’a émoussé leur ardeur malgré le retard accusé par la délégation du président du comité Moele Bénin du fait de la rencontre avec les populations de Ouèssè. Dans la ferveur et une ambiance festive, ils ont accueilli la délégation de la vague bleue avec à sa tête le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji. Si autrefois, les candidats viennent prendre des engagements et disparaissent après leur élection, Moele-Bénin de par sa devise (vérité, travail et patrie), restera toujours près de ceux qui lui ont placé sa confiance. C’est en substance le message passé par les leaders du parti aux populations de Savalou. Le président Jacques Ayadji s’est particulièrement engagé comme le veut si bien son parti, de relever le difficile défi du renouvèlement de la classe politique. Et pour cela, le seul chemin à suivre, c’est le vote massif en faveur de la vague bleue pour que l’Assemblée nationale change. « Pour que les hommes qui prennent les populations comme des échelles pour assouvir leur soif, que ces gens puissent être conjugués au passé et que la jeunesse qui a les défis de ce moment, puisse prendre ses responsabilités », a déclaré Jacques Ayadji. Il a profité de l’occasion pour remercier les responsables de Moele-Bénin de Savalou, qui lui ont permis de tenir cette rencontre. « Moele-Bénin émergera et tiendra ses promesses pour que plus jamais vous ne lui tourniez dos. Parce que si jamais nous ne tenons pas nos promesses, vous allez nous rejeter. Moele-Bénin fera en sorte que ses promesses seront tenues pour que l’accord que nous sommes en train de sceller cette nuit soit un accord qui va nous conduire dans la durée », a-t-il dit.

Prenant la parole devant ses parents, la candidate de la 9è Circonscription Bertille Agossou a exhorté les femmes à lui accorder leurs suffrages. Puisque selon elle, c’est la femme qui est mieux placée pour parler de la femme. Elle a promis qu’elle sera leur porte-voix une fois élue au parlement. Le projet de législature du parti a séduit les conducteurs de taxi-moto. Selon leur président, Eloi Toffohossou, qui s’est réjoui de l’offre politique du parti, Moele-Bénin ne laisse aucune couche de la société. Que ce soit les personnes handicapées ou les plus pauvres. « Si vous faites le choix de Moele-Bénin, c’est le choix du développement du pays », a-t-il dit. Notons que d’autres gigantesques manifestations du parti sont prévues dans tous les 14 arrondissements de Savalou.

Alban Tchalla