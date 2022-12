9ème et 10ème circonscriptions électorales: Le collectif des artistes des Collines uni derrière Moele-Bénin

Vues : 23

Les artistes des Collines font bloc derrière Jacques Ayadji et son parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). A la rencontre de l’équipe de campagne de Ayadji ce mercredi 28 décembre, ce collectif constitué de groupement des artistes chanteurs (Fon, Idàshàà, Mahi, Nago…) des six communes des collines a réitéré son soutien à un ami inséparable des artistes, Jacques Ayadji. Lui qui a positionné des artistes pour défendre la cause de la corporation, a déjà gagné quel que soit les circonstances. C’est dans cette joie de la victoire prochaine du parti, que les artistes à travers des animations folkloriques ont égayé le public et fait l’éloge de Ayadji puisque que Moele-Bénin, qu’il a engagé dans la compétition électorale est une bonne chose. Mieux, le positionnement des artistes comme candidat est la preuve palpable qu’il ne les a pas abandonné. Fier de la mobilisation des artistes des collines, le président du parti Moele-Bénin Jacques Ayadji a saisi l’occasion pour s’adresser au collectif en partageant avec eu les grands axes de l’offre de législature du parti Moele-Bénin qui prône l’inclusion. Dans son message, Jacques Ayadji a donné des consignes de vote pour que cette noble ambition puisse se concrétiser pour le bonheur des artistes et de toutes les couches de la population de notre pays. « Il faudra donc vous mobiliser pour défendre la cause de la corporation des artistes. Je ne peux pas mieux défendre la cause des artistes qu’un artiste lui-même. C’est pourquoi il faut vous mobiliser massivement autour du parti de Gbézé Zèguèzougou, Pipi Wobaho pour qu’ils soient votre ambassadeur à l’assemblée nationale », a-t-il laissé entendre. Il poursuit en disant que Moele-Bénin n’est pas dans un langage de mensonges, mais de vérité. « Je vous envoie sur le terrain pour récupérer les voix pour la victoire du parti Moele-Bénin », a dit Jacques Ayadji.

L’ensemble des artistes sont donc porteurs d’un message clair de soutien aux idéaux de Moele-Bénin qui fait la promotion des personnes vulnérables notamment les personnes handicapées, les artistes, les paysans. Les préoccupations du collectif aux leaders du parti Moele-Bénin ont été exposées par Dossou Théophile Alias Guékpon, du bureau du collectif des artistes du département des Collines.

Alban Tchalla