Remise de 10 millions fcfa aux élèves des Ceg Cobly et Ste Rita: Le président de Chacus tient parole

Au lendemain de leur succès à Abidjan lors du tournoi scolaire Ufoa B, le président de la fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus a promis gratifier les joueurs et joueuses des deux équipes des établissements ayant représenté le Bénin, d’une somme de 10 millions de francs CFA. Le président de Chacus a remis cette cagnotte le vendredi 23 décembre 2022, au terme d’une cérémonie qu’il a présidé lui-même.

Le président Mathurin De Chacus remettant les fonds au capitaine de l’équipe du Ceg Ste Rita

Après l’effort le réconfort. Les élèves des Ceg Cobly et Ste Rita qui ont pris part aux tournois scolaires Ufoa B peuvent le témoigner. En effet, vainqueurs des deux tournois scolaires chez les filles et chez les garçons à Abidjan, les deux équipes ont eu la promesse du président de laF béninoise de football, Mathurin de Chacus de recevoir de quoi passer d’agréables moments de fête de fin d’année. Le vendredi 23 décembre 2022, le président Mathurin de Chacus a joint l’acte à la parole. En effet, le président de l’institution qui gère le football au pays s’est montré un véritable père noël. Puisqu’il a remis en personne les 10 millions promis aux deux délégations. C’est au cours d’une cérémonie qui a connu la présence du Directeur général adjoint de l’Obssu, Judicaël Ayadokoun, du Dg Fndajsl, Imorou Bouraïma, du Directeur du Ceg Ste, des encadreurs et également des parents des élèves bénéficiaires. Avant la remise, le Directeur général du Fonds national pour le développement des activités, de jeunesse, de sports et de loisirs (Fndajsl), Imorou Bouraima, représentant le ministère des sports, a rappelé le parcours réalisé par les deux équipes en terre ivoirienne. «En Côte d’Ivoire, nos deux équipes scolaires ont battu le Niger, le Burkina Faso, le Togo et même le pays hôte», a-t-il précisé avant de féliciter les enfants pour leurs efforts. Le président Mathurin de Chacus, pour sa part, s’est dit heureux de voir de jeunes garçons et jeunes filles du Bénin réaliser cette bonne performance, celle de représenter dignement le pays. «Bravo à tous les élèves du Ceg Ste Rita sans oublier les filles du Ceg Cobly. Les parents, sincèrement je vous tire chapeau pour avoir conçu des enfants qui ont été à la hauteur ; des enfants qui ont été en Côte d’Ivoire représenter ce beau pays et qui sont revenus avec la coupe. Cela donne de l’espoir», a-t-il fait savoir dans un premier temps. «La fédération béninoise de football a décidé de donner 10 millions aux deux collèges qui ont valablement représenté notre pays en Côte d’Ivoire. Mais, conscients que l’argent construit et détruit, nous avons souhaité que ce soit vos parents qui viennent recevoir cet argent pour vous aider à bien fêter. Car, nous ne voulons pas gâter votre vie en vous partageant de l’argent», a expliqué le président De Chacus qui a profité pour saluer les membres de son bureau qui ne cessent de prouver «qu’ils sont des gens responsables». Il n’a pas manqué de reconnaitre la clairvoyance du président de la République, Patrice Talon qui «suit tout à la lettre ».

Anselme Houenoukpo