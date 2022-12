Vues : 3

La remise du trophée au capitaine de l’équipe championne de la 10ème édition du tournoi Arbre de noël

Organisée par Ambroise Zinsou, avec l’appui financier du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sports et Loisirs (Fndajsl) et de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (Obssu), la 10e édition du tournoi « ARBRE DE NOEL » a connu son épilogue, le samedi 24 décembre 2022, sur le terrain de Wembley d’Allègléta. Ceci par le sacre de Zéphyr Fc d’Agbodokpa. Cette équipe (tombeur de Shalaï Fc, le tenant du titre et 5 fois vainqueur. Ndlr) est venue à bout de son homologue Fifa United, aux tirs au but (4-1) après un nul et vierge au terme du temps règlementaire. Un premier sacre pour Paterne Adotévi et ses coéquipiers qui rentrent ainsi dans l’histoire de cette compétition. Il s’en réjouit d’ailleurs. «Nous avons tout donné. Dès le début du tournoi, on a mis l’organisation qu’il faut et ce soir cette la consécration. Je félicite mes coéquipiers », a déclaré le capitaine des vainqueurs. Pour Wilfried Dagbénou, Capitaine de Fifa United, la chance n’était pas de leur côté. « Le jeu était intense et nous n’avons pas pu tirer notre épingle du jeu. Je remercie le promoteur pour nous avoir offert une très belle compétition. Je demande à la jeunesse de Togoudo de se mobiliser pour participer aux prochaines éditions. C’est très intéressant », a-t-il martelé. Présent à cette finale, Judicaël Ayadokoun, Directeur Général Adjoint a salué la constance du promoteur et surtout le plaisir qu’il procure aux populations de Togodou et environs à travers cette initiative depuis plus d’une dizaine d’années. « Nous avons vu deux équipes très engagées et des joueurs déterminés à remporter cette 10è édition. Nous avons eu de la qualité dans le jeu. Il y a eu aussi de la mobilisation autour des acteurs sur le terrain. Nous avons des pères et mères de famille se déplacer pour venir suivre cette finale une veille de Noël. Et c’est d’ailleurs l’objectif visé par Ambroise ZINSOU, initiateur de cette compétition. C’est d’apporter la joie au cœur aux populations (parents, jeunes, enfants et adultes) de Togoudo et environs », a-t-il déclaré. « Notre objectif, celui d’occuper les jeunes pendant les périodes des fêtes à travers un loisir sain est largement atteint. C’est pour moi une satisfaction morale de combler ce vide et d’apporter la joie dans les cœurs. Notre défi pour la prochaine édition, c’est de doter les huit équipes qui seront retenues après les play-offs d’équipements sportifs », a-t-il fait savoir donnant déjà rendez-vous pour la prochaine édition.

Anselme Houenoukpo