Noël à l’orphelinat Espoir d’Enfant de Ouidah: Le Rotary Club Cotonou plage tient une nouvelle randonnée humanitaire

Vues : 16

La photo de famille à l’issue de la visite

Offrir de la joie aux enfants. C’est ce qu’a fait le Rotary Club Cotonou Plage qui a entrepris une visite à l’orphelinat Espoir d’Enfant situé dans la Commune de Ouidah. C’était le samedi 24 décembre 2022. Au cours de cette visite, les membres de ce club service de Cotonou ont témoigné leur générosité aux pensionnaires de ce centre. Puisque, c’est les bras chargés de vêtements et de Vivres que le Président Amen d’Almeida et les amis de son club avec le soutien de leur partenaire, sont allés semer, à l’orée des fêtes de fin d’année, la joie, le bonheur et l’amour dans le cœur des responsables dudit orphelinat. « A travers ce geste, le Club apporte sa modeste contribution au mieux-être de l’orphelinat et ses mignons pensionnaires que nous avons eu l’opportunité de rencontrer ce jour» a précisé le Président Amen d’Almeida avant d’ajouter «les membres de mon club et moi-même, sommes fiers d’avoir participé à quelque chose touchant au vécu quotidien de ces enfants». La Directrice de l’orphelinat Espoir d’enfant a exprimé toute sa gratitude envers les membres du Rotary Club Cotonou Plage ainsi que sa satisfaction de voir cette aide importante arrivée à point nommé pour l’entretien quotidien de ces âmes, gardées dans cet orphelinat. «C’est une vraie bouffée d’oxygène que le Rotary Club Cotonou Plage vient de nous apporter», fait-elle savoir avant de prendre l’engagement quant au bon usage des dons. Ainsi, le Rotary Club Cotonou Plage a accompli une nouvelle randonnée humanitaire au profit des couches défavorisées.

Anselme Houenoukpo