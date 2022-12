Distribution de cadeaux à MAEV et au Foyer Oasis à Porto-Novo: L’ONG NEW LIFE célèbre la Noël avec les enfants

Vues : 10

Les responsables de NEW LIFE en photo de famille avec les filles du foyer Oasis

Les enfants de l’église Ministère Ambassade de l’Esprit et de Vie (MAEV) et les filles du foyer Oasis ont eu droit à une merveilleuse célébration de la Noël 2022. Cette belle célébration est à l’actif de l’ONG NEW LIFE qui a fait l’option d’exprimer sa générosité aux enfants en général et à ceux en situation difficile en particulier. C’est avec des bras chargés de cadeaux composés de jouets et de vivres que Natacha AHIDOTE et Sédric TEVOEDJRE, respectivement Présidente et Coordonnateur de l’ONG NEW LIFE, se sont rendus à MAEV dans la soirée du 23 décembre et au Foyer Oasis dans la journée du 24 décembre à Porto-Novo.

A la question de savoir ce qui explique la présence de l’ONG NEW LIFE au foyer Oasis, la Présidente Natacha AHIDOTE répond : « Nous étions avec les enfants de MAEV ici à Tokpota hier soir (Ndlr) et c’est là qu’on a senti le besoin de venir vers les filles du foyer Oasis aussi qui n’ont personne afin de semer la joie dans leur cœur en fêtant Noël avec eux. » Elle poursuit en précisant que la descente de l’équipe de l’organisation qu’elle préside au foyer Oasis est la suite logique de ce qu’ils ont commencé le vendredi 23 décembre à MAEV où ils ont eu à distribuer beaucoup de cadeaux aux enfants.

La joie est à son comble. Les animations et les pas de danse des filles et de leurs hôtes en disent long : « Nous sommes très contentes d’avoir reçu la visite de l’ONG NEW LIFE. Nous vous remercions d’avoir pensé à nos enfants et de leur avoir exprimé votre amour à travers vos différents dons », a confié Valérie ALOUNKOUN, éducatrice au foyer Oasis de Tokpota. Elle a également soumis deux doléances aux responsables de NEW LIFE en ces termes : « Nous serons très heureuses si NEW LIFE nous appuie en vivres et si elle nous apporte aussi une prise en charge sanitaire. »

Visiblement, ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. La Présidente de l’ONG NEW LIFE a été réceptive. Elle promet revenir au cours de l’année 2023 pour d’autres actions en direction des filles du foyer Oasis conformément aux doléances exprimées.

Profitant de la visite, le Coordonnateur de l’ONG NEW LIFE, Sédric TEVOEDJRE a sensibilisé et prodigué des conseils aux filles du foyer Oasis. Il les a surtout exhortées à la discipline, à la sagesse et à l’obéissance aux instructions de leurs encadreurs.

Créée en 2019, la vision de l’ONG NEW LIFE est d’œuvrer pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Pour ce faire, elle mène plusieurs activités notamment l’assistance aux personnes les plus démunies ; l’insertion socio-professionnelle des jeunes non scolarisés ; l’assistance des femmes et des filles en difficulté dans leurs activités génératrices de revenus (AGR) pour ne citer que celles-là.

Fidèle KENOU