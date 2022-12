Série de distributions de cadeaux à MAEV, à Wadayi et à Labis Bénin: L’ONG VJC marque d’un sceau indélébile la Noël 2022

Vues : 21

L’équipe de VJC en photo de famille avec les enfants de Labis-Bénin

L’Organisation non gouvernementale Vie de Jeunes et Climat (VJC) est fortement engagée pour une bonne célébration de la Noël 2022 par les enfants de différentes organisations. C’est ce qui explique la présence de l’équipe de VJC à Wadayi, le jeudi 22 décembre ; à MAEV le vendredi 23 décembre et à Labis-Bénin le samedi 24 décembre à Porto-Novo. Par ces diverses actions de distributions de vivres et jouets aux enfants, la Présidente de l’ONG VJC, Nadia Huguette MONGAZI a marqué d’un sceau indélébile la Noël 2022.

L’église Ministère Ambassade de l’Esprit et de Vie (MAEV) a vibré ce vendredi 23 décembre 2022 pour les actions de l’ONG VJC. Au cœur de celle-ci les concours de balayage, de lavage des slips et de brossage des dents. L’objectif de ces concours est de sensibiliser les adolescents et les jeunes sur les techniques de balayage, de brossage des dents et de lavage de slips. Les trois lauréats de ces concours ont été récompensés avec des cadeaux et des enveloppes à raison de quinze mille francs (15.000F) pour le premier, dix mille francs (10.000F) pour la deuxième et cinq mille francs (5.000F) pour la troisième. La prestation chorégraphique et la distribution de cadeaux composés de vivres et de jouets ont couronné cette soirée dédiée exclusivement à la célébration de la naissance du sauveur avec les enfants.

VJC en action au sein de l’association Wadayi

A l’Association Wadayi tout comme à Labis-Bénin, la délégation de VJC conduite par sa présidente Nadia Huguette MONGAZI n’avait qu’un seul objectif : démontrer l’amour et semer la joie dans les cœurs en apportant leur soutien aux enfants pour une bonne célébration de la Noël 2022.

VJC à MAEV

Pour rappel, l’ONG VJC a été créée en 2020. Sa vision est d’instaurer au sein des familles un cadre de communication et de pratiques valorisant la virginité des filles et la chasteté des garçons avant le mariage. La réalisation de cette vision passe par l’organisation de plusieurs activités, notamment les sensibilisations de jeunes sur les avantages et inconvénients des réseaux sociaux sur leur avenir ; les sensibilisations des jeunes sur les méthodes et les stratégies pour bâtir une carrière incontournable ; des sensibilisations des jeunes filles sur le fonctionnement de leurs corps et la canalisation de leurs émotions et sentiments ; le renforcement ou le rétablissement de la communication entre les parents et leurs enfants, etc.

Fidèle KENOU