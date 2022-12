Libéralisation des prix des produits agricoles: Les organisations paysannes expriment leur satisfaction et remercient Talon

Vues : 3

Le ministre Gaston Dossouhoui face aux agriculteurs d’Aklankpa

Cette décision prise en ce moment « est très salutaire pour les productrices et les producteurs de notre pays ». Telle est la réaction de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs du Bénin (PNOPPA), suite à la libéralisation des prix des produits comme le soja, le karité et le cajou. Pour cette faitière des agriculteurs, la décision qui date du conseil des ministres de ce mercredi 21 décembre 2022 entrainera « des effets positifs » au profit des productrices et producteurs du Bénin. Dans un communiqué rendu public à cet effet, la PNOPPA remercie le gouvernement, notamment le Chef de l’Etat et le ministre de l’agriculture. En voici la quintessence :

Olivier Allocheme