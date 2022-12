Législatives 2023 : Le parti Mpl lance sa campagne électorale à Tchetti

Vues : 2

Expérience Tèbè a choisi son village pour le lancement officiel des activités du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), le samedi 24 décembre 2022 à Tchetti dans la commune de Savalou, ceci dans le cadre des campagnes électorales comptant pour les législatives du 8 janvier 2023. A travers un communiqué de presse, le directoire du Mouvement populaire de libération (Mpl) a invité tous les militants et sympathisants à se mobiliser autour de leurs candidats et leaders afin de rendre plus sociable la cérémonie.

Au cours de ce lancement, le parti au balai va encore une fois rappeler sa vision d’aller au parlement. Une vision basée sur les moult constats fait par le parti sur les facteurs de la régression des valeurs démocratiques et de l’Etat de droit au Bénin. Le parti entend donc représenter le peuple au parlement pour corriger selon leur projet de législature, les failles de la mission des parlementaires de la huitième législature. Ceci en prônant le rétablissement de la confiance entre le peuple et les parlementaires; la favorisation d’une démocratie pluraliste et participative ; la promotion de l’état de droit et surtout l’implication de toutes les couches au processus de développement.

Ainsi, pour la restauration de la démocratie parlementaire, gage du développement harmonieux du pays, le parti Mpl a mis sur pied un nombre important de stratégies pour palier la défaillance constatée dans la 8ème législature. Le parti envisage dès lors qu’il sera au parlement, de voter maintes lois au profit des populations pour le développement du pays et l’enracinement de la démocratie béninoise.

Assise Agossa