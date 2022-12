Élections législatives : Les candidats UP-R de la 6ème CE Topanou et Gbègnon descendent à Ouéga Tokpa

Vues : 2

Le présidium lors de la rencontre

Dans le cadre d’une tournée politique porteuse d’espérance, les candidats Victor Topanou et Pierre Gbègnon de la 6ème circonscription ont fait une descente dans la localité de Ouéga Tokpa dans la soirée de ce jeudi 22 décembre 2022. Après les localités de Somè et Ahossougbéta explorées avec succès, ces deux candidats sur la liste de l’Union progressiste le Renouveau sont partis à Ouéga Tokpa pour la reconquête de l’électorat. De village en village, le candidat Pierre Gbègnon et son son second Victor Topanou ont passé l’information utile et évoqué le fondamental des législatives et la nécessité de faire l’option de UP le Renouveau. Ils ont entretenu les militants de la zone sur la conduite à tenir vis à vis des autres formations politiques qui viennent à eux. L’objectif pour eux est de faire 100% dans la localité Ouéga Tokpa.

Assise Agossa