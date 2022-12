Scrutin du 08 janvier 2023: Le spécimen du bulletin unique remis aux partis

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a procédé ce mardi 20 décembre 2022, à la remise officielle du spécimen du bulletin de vote unique qui sera utilisé pour les législatives du 08 janvier prochain aux partis politiques. Ceci intervient à la suite des observations faites par les partis politiques le jeudi dernier. A ce sujet, les corrections ont été apportées par la Céna. Ainsi, les partis ont validé le spécimen du bulletin unique de vote. La Cena va remettre le spécimen à chaque parti par voie électronique. Rappelons que sept (07) partis politiques sont en lice pour le scrutin du 08 janvier 2023. Bas du formulaire. A l’occasion, le président de cette institution, Sacca Lafia a souhaité une bonne chance aux participants. « Que les plus forts gagnent », a-t-il dit selon les propos rapportés par Le Matinal. Il faut dire que le véritable enjeu pour les partis en lice, c’est l’obtention des 10% exigés par le code électoral. Au soir du 08 janvier 2023, la force des partis politiques sera mesurée par le taux des 10% des suffrages exprimés et leur capacité à lever des sièges dans les différentes circonscriptions électorales. A noter que la campagne électorale démarre officiellement le vendredi 23 décembre 2022.

