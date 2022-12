Prétendue cessation d’activités au Bénin: MTN Bénin dément formellement et clarifie

Vues : 2

(Le réseau GSM annonce un investissement de plus de 37 milliards en 2023)

Le grand bruit a fait le tour des réseaux sociaux et animé l’actualité. Depuis plusieurs jours, des rumeurs ont plongé les utilisateurs du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin dans le tourment. L’information était relative à la cessation de ses activités et donc, un départ du réseau MTN du territoire national au regard du faible taux d’abonnés qu’il compte au Bénin. Mais, fidèle à son engagement d’offrir de meilleurs services et de participer à l’amélioration des conditions de vie du peuple béninois, le réseau de téléphonie mobile a tôt fait de clarifier la situation. Dans un communiqué, la Direction générale de MTN Bénin réfute les allégations et contre-vérités concernant la déconnexion des clients de son réseau et la suspension des comptes Mobile Money au Bénin. Des informations sans fondement qui déteignent ainsi la bonne ambiance entre le réseau de téléphonie mobile et ses abonnés.

Et pour rassurer ces derniers, le réseau de téléphonie mobile a réitéré son engagement à améliorer leurs conditions de vie à travers plusieurs actes débouchant sur une connectivité inégalée, une inclusion financière accélérée et bien d’autres. Des efforts qui vont nécessiter un investissement de plus de 37 milliards de FCFA en 2023. Une bonne nouvelle qui renforce donc la belle collaboration entre le réseau MTN Bénin et ses abonnés.

Rastel Dan