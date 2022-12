Direction Général des Impôts : Plus de 790 milliards FCFA mobilisés en 2022

Vues : 2

Le Directeur Général des Impôts, Nicolas Yènoussi

Le Directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi a dévoilé les chiffres sur la mobilisation des recettes par les fiscs à fin 2022. Dans un entretien accordé à ‘’Bi News’’, il a fait savoir que les recettes ont plus que doublé en 6 ans. « En 2016, au niveau de la fiscalité intérieure, on était autour de 216 milliards. A fin 2022, nous avons déjà dépassé 790 milliards. C’est dire que les recettes de l’Etat ont plus que doublé en 6 ans », a-t-il déclaré.

Nicolas Yenoussi a signalé que ce résultat n’aurait pas été obtenu sans la participation active des contribuables. « C’est l’effort des contribuables béninois, c’est l’effort de l’ensemble de la population », a-t-il reconnu. Il a profité de l’occasion pour inviter les contribuables à plus d’efforts, en précisant que dans le budget exercice 2023, « la part des recettes intérieures et de la fiscalité douanière a connu une augmentation sensible. Sur le montant global, les apports extérieurs ne représentent que 20% ».

En ce qui concerne l’atteinte des objectifs de mobilisation interne pour le compte de 2023, le Dgi, Nicolas Yenoussi base ses espoirs sur le « consentement volontaire à l’impôt » qui selon lui, « est devenu une réalité depuis quelques temps ». Il a également rassuré qu’il n’y a ni de nouvelles taxes, ni de nouveaux impôts dans la loi de finance exercice 2023. Selon le patron des fiscs, il y a eu plutôt « quelques réajustements, de nouvelles mesures, des anciennes mesures fiscales reconduites et des réformes qui devraient permettre de mieux collecter les impôts ».

Assise Agossa