Bloc Républicain: Les candidats de la 13è CE présentés aux militants

La maison des jeunes de Djougou a servi de cadre ce jeudi 15 décembre 2022, à la cérémonie de présentation des candidats du parti Bloc Républicain de la 13è circonscription électorale. Il s’agit de : Malick Seïbou Gomina, Idrissou Amadou, Youssouf Nouhoum Bida, Taïratou Salifou, Karim Mounifa, et Mireille Bio. Le coordonnateur du Bloc Républicain de la 13è circonscription électorale, Ladji Soumanou était présent. Il avait à ses côtés, l’honorable Walis Zoumarou, Superviseur général dans la circonscription. Les militants se sont mobilisés massivement à la rencontre de leurs candidats. Les candidats Malick Seïbou Gomina et Youssouf Nouhoum Bida ont invité ces militants à la remobilisation pour assurer une victoire écrasante au Bloc Républicain à l’issue du rendez-vous électorale du 8 janvier prochain.

