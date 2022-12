Célébration des 50 ans de la coopération sino-béninoise: 10 journalistes reçoivent les prix de meilleures productions de presse

Vues : 2

Photo de famille des lauréats avec les organisateurs

Qu’est-ce qui est important : L’Ambassadeur chinois Peng Jingtao a primé 10 journalistes béninois pour leurs productions sur les 50 ans d’amitié entre le Bénin et la Chine. Cette distinction intervient à l’issue d’un concours lancé le 23 août 2022 et initié par le Réseau ‘’Médias pour la Coopération Sino Béninoise’’. Il a connu un total de 22 productions journalistiques dans les catégories presse écrite, presse en ligne, télévision, web télévision, photojournaliste, radio. La cérémonie de remise des prix aux lauréats, a eu lieu le vendredi 16 décembre 2022 au cours de la ‘’Soirée des Médias 2022’’ à l’ambassade de la Chine près le Bénin, en présence du président du Réseau ‘’Médias pour la Coopération Sino Béninoise’’, Saturnin Comlan Hounkpè et de son équipe, des patrons d’organes de presse ainsi que des journalistes.

Que disent les acteurs : A l’occasion, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin Peng Jingtao, a précisé l’ambition de son pays qu’est de porter la relation sino-béninoise au plus haut niveau. Il a remercié les médias béninois pour leur soutien au quotidien en vue de la prospérité de la coopération sino-béninoise. Pour lui, le Bénin a une histoire semblable à la Chine. Le diplomate a rassuré que la Chine reste toujours un partenaire fidèle. « La Chine n’a jamais accompagné à une condition politique », a-t-il dit. Le président du comité d’organisation, Wabi Boukari, a fait le point des remarques en rappelant le règlement du concours. Pour lui, le comité d’organisation a tenu au respect des principes fondamentaux du journalisme. Le jury ayant évalué les différentes productions des candidats est composé de trois membres dont le président, Georges Amlon et deux autres membres dont Agapit Maforikan et Benoit Koffi. Le président du jury, Georges Amlon a souligné que le jury a fait un certain nombre de constats. Il a invité les journalistes à se passionner pour l’investigation. Puisque peu de candidatures ont été enregistrées. « Ça été une belle compétition », fait-il savoir. Selon lui, les lauréats ont véritablement mérité les prix même si tout n’est pas rose. Quant au président du Réseau ‘’Médias pour la Coopération Sino Béninoise’’, Saturnin Comlan Hounkpè, il a remercié l’ambassadeur Peng Jingtao. A l’en croire, ce concours vient matérialiser les 50 ans de coopération entre le Bénin et la Chine. « C’est le professionnalisme qui a caractérisé le travail sanctionné par ce prix », a fait comprendre Saturnin Comlan Hounkpè. Il a remercié les candidats et a annoncé de nouvelles surprises pour les prochaines éditions. Au nom des lauréats, Edouard Adodé a témoigné sa reconnaissance aux initiateurs et a promis continuer à travailler pour se perfectionner dans l’investigation journalistique.

Entre les lignes : Au total, 10 journalistes ont remporté des prix dans différentes catégories.

Catégorie Presse écrite en ligne : Mickel – Dios Chacha (Les Pharaons) et Ariel Gbaguidi (La Nation) ;

Catégorie Radio : Tolowou – Nanyo Adani (ORTB – Radio Bénin) et Clément Sodji (Radio RRL Ouaké) ;

Catégorie Télévision : Alexis Segbemon (ORTB – Télévision) ;

Catégorie Web télévision : Didier Toulassi (Vidéo Leader),

Catégorie photojournaliste : Mensanli Gratien Cakpo (La Nation) et Gabin Degan (La Nation)

Catégorie Presse écrite : Edouard Adode (Le Grand Regard) et Yannick Somalon (Décryptage Infos).

Alban Tchalla