Coopération entre le Luxembourg et le Bénin : Trois principaux secteurs clés du Pag boostés

Photo de famille au terme de la signature

Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni et son homologue des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, ont effectué une visite de travail à Luxembourg le lundi 19 décembre 2022. Ceci dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays. Ainsi, à l’issue d’une entrevue bilatérale avec les deux ministres béninois, les ministres Fayot du Luxembourg et Agbénonci du Bénin ont procédé à la signature d’un accord général de coopération entre le Luxembourg et la République du Bénin.

Ce nouvel accord permettra à la coopération luxembourgeoise de promouvoir au Bénin l’accès aux services sociaux de base, l’intégration socio-économique des femmes et des jeunes, une croissance durable et inclusive, et la gouvernance inclusive. Actuellement, le Luxembourg fournit déjà un financement à deux programmes existants au Bénin en alignement avec le programme d’actions du gouvernement. Il s’agit d’un soutien à la mise en place de 30 lycées agricoles via une contribution à hauteur de 3 millions d’euros, mis en œuvre par l’Agence française de développement, ainsi que d’un appui à la transition agro-écologique et des systèmes alimentaires durables dans la réserve de biosphère du Mono via une contribution à hauteur de 3 millions d’euros, mis en œuvre par Enabel pour la Délégation de l’Union européenne. A en croire la publication du ministre d’Etat Romuald Wadagni sur sa page Facebook, cet accord permettra de soutenir plusieurs piliers du Programme d’actions du gouvernement dans les secteurs de la formation, de l’insertion professionnelles, de la finance inclusive innovante et de la digitalisation au Bénin.

Assise Agossa