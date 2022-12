Délivrance du permis de conduire biométrique: Le nouveau format mise en service :Le DG ANaTT Alain Hinkati apporte des clarifications

Vues : 8

-Le délai de validité de la carte de permis de conduire porté à dix (10) ans

-Les anciens permis de conduire toujours en vigueur

Le Bénin passe désormais au format de permis de conduire biométrique. Quelques jours avant le démarrage des opérations de délivrance de ce nouveau format de permis de conduire, le Directeur général par intérim de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), Alain Hinkati a organisé une conférence de presse le vendredi 16 décembre 2022, pour expliquer le bien-fondé de cette réforme et les conditions de sa mise en vigueur.

Alain Hinkati, DG intérimare ANaTT

De quoi s’agit-il : « Le nouveau permis de conduire biométrique est plus sécurisé et permet d’avoir plus de commodités. Il a un délai de validité de 10 ans. Aucun frais supplémentaire ne sera généré sur le tarif habituel de délivrance du permis au Bénin. Les mêmes tarifs restent en vigueur et les anciens permis restent en vigueur tout au long de leur année de validité ». C’est ce qu’il faut retenir des explications données par le Directeur général par intérim de l’ANaTT, Alain Hinkati au cours de cette conférence de presse. Il avait à ses côtés, le gestionnaire mandataire de l’ANIP Dr Cyrille Gougbédji, qui a apporté son expertise dans la concrétisation de cette réforme.

Que disent les acteurs : Au cours de cette conférence de presse, il s’est réjoui des nombreux progrès accomplis au niveau de l’ANaTT surtout en ce qui concerne la digitalisation de leur service. Il a énuméré quatre principaux résultats dont l’amélioration du processus de délivrance des services publics qui incombent à l’ANaTT, le renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude, l’introduction sur la plateforme des services publics d’une vingtaine de e-service au niveau de l’ANaTT et les mesures prises pour les permis de conduire pour optimiser sa délivrance. A ce niveau, trois mesures dont la carte de permis biométrique, la dématérialisation de l’épreuve de composition au code et l’utilisation de l’outil de vidéo surveillance. « Ça prime une certaine transparence et crédibilise davantage le permis de conduire au Bénin », selon le DG intérimaire Alain Hinkati. Des explications du gestionnaire mandataire de l’ANIP, Dr Cyrille Gougbedji, il faut noter que cette carte de permis de conduire biométrique a la valeur d’une carte nationale d’identité. « Il ne sera point besoin pour le détenteur d’aller encore chercher la carte nationale d’identité biométrique. Cependant, pour les usages du numérique qui dépassent la dimension de la carte du permis de conduire, le citoyen pourra avoir besoin de la carte d’identité nationale biométrique qui est une carte à puce électronique », a-t-il dit.

Entre les lignes : Il faut noter que la mise en service du nouveau format ne génère aucun frais supplémentaire sur le tarif habituel de délivrance du permis au Bénin. Cela ne signifie pas que les anciens permis ne sont plus valides. « Ceux qui détiennent l’ancien format, nous les invitons à ne pas se précipiter au niveau des guichets de l’ANaTT pour réclamer le nouveau format », a souhaité Alain Hinkati. Puisque, dit-il, cela va encombrer et rendre plus difficile la tâche aux responsables en charge de la délivrance de ce nouveau format de permis. « Une période de transition suffisamment longue sera donnée pour permettre à tout le monde de pouvoir disposer des nouveaux formats de permis de conduire avant que d’autres mesures sur l’utilisation ou non des anciens permis de conduire soient prises », précise-t-il. « Désormais, on ne peut pas avoir le permis de conduire biométrique sans avoir fourni son NPI. En plus des pièces administratives, un document faisant état de résultats des tests de groupage sanguin doit être fourni par l’usager. Pour éviter que les paramètres se détériorent, la carte de permis de conduire a désormais un délai de validité de dix (10) ans ». Signalons que les usagers admis au test du permis en 2022 et qui ont obtenu des attestations de succès peuvent, à partir de ce lundi 19 décembre 2022, se rapprocher de l’ANaTT pour rentrer en possession de leurs permis de conduire biométrique sécurisé et durable. Pour ceux qui passeront le test pour ce mois de décembre 2022, ils l’obtiendront un mois après.

