Mondial Qatar 2022 : Messi et l’Argentine sacrés 36 ans après

Les Argentins savourant leur sacre

La France ne succédera pas à elle-même. Au terme d’une finale à rebondissement au Lusail stadium de Qatar, les bleus, tenant du titre, n’ont pu réaliser le deuxième sacre d’affilé. Et c’est bien l’Albicélèste à la recherche de son 3e sacre depuis 36ans, qui est montée sur le toit du monde. En effet, opposée en finale de ce mondial 2022 à l’Argentine de Lionel Messi en feu, l’équipe conduite par Didier Deschamps a succombé à l’efficacité des hommes de Lionel Scolani. Ayant fait le choix de laisser la possession aux Argentins, les Français ont encaissé 2 buts au cours de la première partie. Lionel Messi, suite à un penalty obtenu par Angel Di Maria à la 26e minute, a mis son équipe sur orbite avant que Di Maria ne double la mise à la 36e minute. 2-0, l’Argentine finit bien la première partie. Mais de retour de la pause, les Français comme métamorphosés et surtout ne voulant pas rendre tôt les armes, ont opéré des nombreux remplacements qui ont permis au peuple français de revenir à la charge. Kylian Mbappé, ayant retrouvé sa verve, inscrit un doublé. Il transforme d’abord un penalty obtenu par Thuram puis rétablit la parité d’une reprise de volée bien maîtrisée les 80e et 81e minutes. 2-2 au terme de temps règlementaire, les deux équipes vont en prolongation. A cette étape, Mbappé (auteur d’un triplé) va répondre à la 117e minute à Lionel Messi qui avait marqué le but du 3-2 (109e minute). Toujours au coude à coude (3-3), les deux formations ont dû recourir à la séance des tirs aux buts pour se départager. Ce que les coéquipiers de Lionel Messi ont remporté logiquement (4-2).

Les distinctions individuelles au terme du tournoi

Meilleur joueur : Lionel Messi (Argentine)

Meilleur gardien : Emiliano Martinez (Argentine)

Meilleur jeune : Enzo Fernandez (Argentine)

Meilleur buteur : Kylian Mbappe

Encadré

Messi encore plus dans l’histoire

Messi est rentré dans la légende. Le joueur natif de Rosario pour sa dernière coupe du monde a envoyé son pays sur le toit du monde. En effet, Lionel Messi qui a déjà échoué en 2014 dans son envie d’offrir un trophée mondial à son pays, a réalisé ce rêve le dimanche 18 décembre 2022 ; en étant brillant et décisif. Comme lors de la demi-finale face à la Croatie, il a été celui qui a montré le chemin en ouvrant le score sur pénalty. Il a poursuivi ses efforts offrant des opportunités à travers ses passes, le 3e but mais surtout toute son énergie au profit de l’Albicélèste. Au total, celui qui durant sa carrière a déjà 7 ballons d’or à son actif, a marqué de son emprunte cette phase finale avec 7 buts. Si le titre de meilleur buteur lui a échappé parce que devancé par son coéquipier en club, Kykian Mbappé (8 buts), il a décroché le titre du meilleur joueur du tournoi. Exceptionnel pour un joueur de 35 ans, très proche de la fin de sa carrière internationale.

Un regard sur le palmarès de Lionel Messi

Il a remporté 7 Ballons d’Or, une Coupe du Monde, une Copa America, 6 Souliers d’or européens, une médaille d’or aux jeux olympiques avec l’argentine, 3 coupes du monde des clubs champions, 3 Super Coupe d’Europe, 4 League des champions, 7 Super coupe d’Espagne, 10 Liga, 7 Copa Del Rey, une Ligue 1, un trophée des champions de France. C’est-à-dire qu’il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé en tant joueur. Simplement une légende.