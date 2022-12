Législatives 2023 :  Des comités de campagne FCBE installés dans les 545 arrondissements

Vues : 6

Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national du parti Fcbe

Les responsables du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) se disent déjà totalement prêts pour amorcer la campagne électorale qui démarre le vendredi 23 décembre 2022 prochain dans le cadre des législatives 2023. Selon des sources proches de la Direction exécutive nationale du parti, les préparatifs de cette campagne électorale sont presque achevés. Entre autres, elles citent surtout la mise en place des comités de campagne dans les 545 arrondissements que compte le Bénin et aussi dans plus de mille villages et quartiers de ville. Premier parti à déposer son dossier de candidatures pour ces législatives 2023, il y a quelques semaines, FCBE s’est aussitôt mis à l’assaut du terrain. Le Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè et les siens ont très tôt pris leur bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des coordinations de base installées dans tout le pays, de l’est à l’ouest, du nord au sud. Occasion pour présenter les candidats titulaires et suppléants retenus dans les 24 circonscriptions. Électorales. Les mêmes sources rapportent aussi qu’il y a eu ces dernières semaines, des formations à l’intention des cadres du parti, des candidats et des membres des comités de campagne sur les éléments de langages. Il y a eu par ailleurs, la vulgarisation à l’interne et ceci sur toute l’étendue du territoire national du programme de législature du parti dénommé FCBE : « Un parlement du peuple pour le peuple ».

Christian Tchanou