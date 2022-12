Préparatifs des législatives du 08 janvier 2023: Les candidats du parti Les Démocrates reçoivent les bénédictions de Boni Yayi

Vues : 5

Photo des candidats avec le président Boni Yayi

Sur initiative du coordonnateur de la 8ème Circonscription électorale, Daniel Sare Kpera, les candidats démocrates en lice dans la 8eme Circonscription pour les législatives de janvier 2023, sont présentés à l’ex Chef d’Etat, Thomas Boni Yayi. C’était dans la soirée d’hier jeudi 15 décembre 2022 au domicile du président Boni Yayi à Cadjèhoun. Président d’honneur du parti, Thomas Boni Yayi leur a prodigué des conseils allant de la cohésion, de l’unité et de la non-violence tout au long de la période électorale. Les 5 candidats titulaires et leurs suppléants de la liste ordinaire ainsi que la candidate titulaire et sa suppléante de la liste réservée exclusivement aux femmes, ont aussi reçu par la même occasion, les bénédictions du président d’honneur de leur parti. L’ex-président Boni Yayi les a invités au travail pour l’enracinement de la paix, l’harmonie et le développement dans le pays.

Alban Tchalla