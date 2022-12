Exploit à la douane : Plus de 500 milliards de FCFA mobilisés en 2022

Vues : 8

Directeur général de la douane béninoise, Alain Hinkati

Depuis que la hiérarchie douanière a changé de main, les ambitions sont à la hausse. La douane béninoise a réussi coûte que coûte à renflouer les caisses du Trésor public avec plus de 500 milliards en 2022, grâce aux réformes de dématérialisation et au respect à la lettre des consignes du Dg, Alain Hinkati. Les disciples de Saint Mathieu ont réussi à mobiliser plus que le montant prévu par le gouvernement avant novembre 2022. En plus de cette prouesse, les douanes béninoises continuent la résilience pour accompagner le gouvernement à donner satisfaction aux travailleurs, suite à l’augmentation des salaires en décembre 2022. Cette situation a été possible grâce aux sacrifices et à la résilience de toutes les unités, sur toute l’étendue du territoire national. Selon nos informations, c’est surtout les recettes et les brigades frontalières ainsi que les services régionaux de lutte contre la fraude qui ont redoublé d’ardeur. Toutes les autres unités ont apporté leur touche spéciale pour se faire une place au soleil. Les disciples de Saint Mathieu ainsi que leur Directeur général, sont déterminés à accompagner le gouvernement dans les réformes économiques et de bonne gouvernance pour l’exercice 2023.

Assise Agossa