Après l’enterrement du regretté ministre de l’agriculture du président Soglo: Une prière de huitaine en la mémoire de feu el-hadj Mama Adamou N’diaye à la mosquée zongo samedi matin

L’ancien ministre de l’agriculture sous le régime de l’ancien Chef de l’Etat, Nicéphore Soglo de 1991 à 1996, El Hadj Mama Adamou N’Diaye, n’est plus. Décédé le dimanche 11 décembre 2022 au Centre Nationale Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga de Cotonou (CNHU-HKM) des suites d’une longue maladie, à l’âge de 77 ans, l’ancien ministre , ancien député à l’Assemblée nationale du Bénin et ex-membre du Conseil économique et social (CES) , comme à l’accoutumée dans la religion musulmane, a été inhumé dans la soirée du jour de son décès au cimetière musulman PK 14. Une prière de huitaine aura lieu à Cotonou le samedi 17 décembre 2022 à la mosquée centrale de zongo à 10h selon le programme des obsèques communiqué par la famille de l’illustre disparu qui a reçu les hommages du premier président du renouveau démocratique, l’ancien président Nicephore Dieudonné Soglo, fortement secoué par la disparition de celui qu’il appelle l’empereur du coton.

