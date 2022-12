Colloque international sur la santé mentale en Afrique: L’Uac abrite l’évènement du lundi 12 au 14 décembre 2022

Vues : 14





Prof. Roch Houngnihin, président du Comité scientifique du colloque

De quoi il est question : « Parcours des personnes souffrant de maladies mentales en Afrique de l’Ouest (PAMMAL) ». C’est le thème central du premier colloque scientifique international sur la santé mentale en Afrique, qui se tient à l’université d’Abomey-Calavi (Uac) depuis ce lundi 12 et ce, jusqu’au mercredi14 décembre prochain. C’est une initiative de l’Unité de recherche sur les maladies non transmissibles et le cancer (UR-MNTC), en collaboration avec plusieurs laboratoires comme laboratoire d’anthropologie médicale appliquée ( LAMA). Cette grande messe scientifique est organisée par l’EPAC sous le parrainage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les conférences scientifiques se déroulent du 12 au 14 décembre 2022 et la cérémonie officielle d’ouverture aura lieu le mardi 13 décembre 2022 dans l’amphithéâtre Etisalat de l’université d’Abomey calavi.

Pour quel but : L’objectif est de comprendre ce qui fonde les pratiques qui ont cours en matière d’internement, de traitement, de suivi post soins et de réinsertion socio-professionnelle des malades mentaux. Ce colloque offre l’opportunité aux différentes catégories d’acteurs de se réunir, de faire des analyses psychologiques et/ou psychanalytiques, socio anthropologiques, voire biomédicales cliniques et biochimiques et ce, suivant une approche socio-historique. Il offre également aux divers acteurs qui s’y rendront l’opportunité de partager et de s’enrichir de leurs mutuels (les) expériences, vécus, résultats de recherche et connaissances et d’asseoir un dialogue ouvert et prospectif. Il s’agit en gros, au sortir de ce colloque, de mieux renseigner les pratiques en cours et de mieux éclairer les données statistiques avancées par les institutions internationales, nationales et régionales. Selon le président du comité scientifique de ce colloque, le Professeur Roch Appolinaire Houngnihin, l’idée de ce colloque dénommé « Pammal4 » est né du partenariat entre UR-MNTC, l’Association Saint Camille de Lillis et le Département de Sociologie Anthropologie de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Il est organisé, à l’en croire, pour rendre visible les pratiques qui ont cours dans les centres installés par l’Association Saint Camille de Lillis en vue de prendre en charge les personnes porteuses de maladies mentales. Bien que partant du cas des centres Saint Camille de Lillis, il ambitionne de franchir leurs frontières et de s’ouvrir sur d’autres expériences en cours tant au Bénin que dans la sous-région ouest africaine. Venus de divers horizons, les participants au au colloque Scientifique International sur la Santé Mentale en Afrique dont le thème est : PARCOURS DES PERSONNES SOUFFP ANT DE MALADIES MENTALES EN AFRIQUE DE LOUEST échanges actuellement sur les différentes thématiques et communications ouvertes à ce colloque.

Quelles sont les thématiques à aborder : Cinq axes thématiques permettront d’animer ce colloque. Entre autres: le parcours des malades mentaux en Afrique ; les rôles des réseaux familiaux et des pairs aidants dans le suivi des personnes souffrant de maladies mentales ; la fabrique des politiques publiques en santé mentale en Afrique de l’Ouest : entre banalisation, contraintes locales et exigences globales. Aussi, la pratique de réinsertion socio-professionnelle des malades mentaux : études de cas et analyses prospectives et enfin l’art et le suivi post traitement des maladies mentales : innovation et construction expérientielle efficaces ou contextualisation inappropriée d’outils extravertis.

Par ailleurs : Ce colloque dont le COMITE D’ORGANISATION est présidendé par le Professeur Casimir D. AKPOVI ouvert à des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des professionnels de tout genre, des représentants des organisations de la société civile, des structures étatiques, des partenaires techniques et financiers, etc.

Alban Tchalla