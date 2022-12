Entretien d’une voie inaccessible à Porto-Novo: ASFOC-Bénin règle un problème de circulation et de santé

Vues : 10

Simon Sadeler, Président ASFOC-BÉNIN

Œuvrer à la libre circulation des personnes et des biens, la santé des populations et la bonne marche des activités économiques, tels sont les trois objectifs qui ont poussé l’Association de Soutien à la Famille et d’Orientation Conjugale (ASFOC-Bénin) à s’engager dans une opération de salubrité et d’entretien d’une voie inaccessible à Porto-Novo, précisément au quartier Tokpota-Davo.

La préoccupation majeure de l’ASFOC-Bénin et son équipe est d’apporter aux côtés de la mairie, leur contribution à la propreté et l’accessibilité des quartiers et des rues de la capitale du Bénin. Ce samedi 10 décembre 2022, munis de houes, coupe-coupe, râteaux et tricycles, cette organisation non gouvernementale et ses membres ont pris d’assaut la voie qui relie le bar Zouglou à celle qui passe devant le centre Don Bosco et l’agence Sbee de Tokpota, afin de la rendre propre et accessible.

ASFOC-Bénin en action contre l’insalubrité

Pour Simon SADELER, Président de l’ASFOC-Bénin, cette activité s’inscrit dans le cadre des actions de l’organisation en faveur des populations locales. « C’est une rue qui est totalement impraticable, dégradée, inanimée, ce qui impacte négativement les activités économiques des occupants des boutiques installées au bord de cette voie », a-t-il d’abord déploré. La rue a été aussi transformée en un dépotoir d’ordures, ce qui implique des risques sanitaires sur la santé des riverains et des populations. C’est fort de tout ceci, explique Simon SADELER, qu’ASFOC-Bénin a initié la présente activité pour régler le problème d’accessibilité et sensibiliser sur les comportements d’hygiène à avoir dans son cadre de vie.

Associé à l’activité, Sévérin DJEDOKANSI Chef quartier de Tokpota-Davo, apprécie l’initiative de l’ASFOC-Bénin qui change l’image de la voie autrefois touffue et inaccessible en une voie propre et accessible. Il félicite et encourage ASFOC-Bénin pour cette noble action en faveur des populations.

Même son de cloche du côté de dame Faroukath SANNI. Elle confirme l’inaccessibilité de la voie aussi bien pour les motos que pour les véhicules, ce qui constitue un frein aux activités économiques des riverains. Tout en saluant l’initiative, elle encourage ASFOC-Bénin à aller plus loin dans des activités du genre.

A noter que le domaine d’intervention de ASFOC-Bénin est la sauvegarde de la famille. Elle travaille principalement à la protection et l’union des familles et à la réduction des divorces.

Signalons pour finir que le Président de ASFOC-Bénin a lancé un appel à la population, remercié la municipalité de Porto-Novo pour son accompagnement et annoncé que des actions similaires vont se poursuivre dans d’autres quartiers et rues de la ville capitale.

Fidèle KENOU